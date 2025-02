Katy Perry, dona do hit 'ET', vai ao espaço em foguete só com mulheres

Katy Perry vai viajar ao espaço em uma tripulação totalmente feminina em nova missão da Blue Origin, empresa aeroespacial de Jeff Bezos — proprietário da gigante do varejo Amazon.

O que aconteceu

Anúncio da viagem foi feito hoje juntamente com toda tripulação composta apenas por mulheres. Missão será feita no foguete New Shepard.

Katy Perry e as demais tripulantes partirão em um voo subortbital, ou seja, até a fronteira do espaço. Será a 11ª missão tripulada da Blue Origin, nomeada de NS-31 (de 31 missões no total).

Ainda não há data prevista para o voo. A empresa de Bezos informa que a missão deve ocorrer na primavera americana, que vai de março a junho.

Além de Katy Perry, estarão no foguete mais cinco mulheres: a jornalista Lauren Sánchez, namorada do bilionário Jeff Bezos; a apresentadora do CBS Mornings Gayle King; a ex-cientista da NASA Aisha Bowe; a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen; e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

Empresa diz que equipe feminina vai desafiar suas "perspectivas da Terra": "[Elas criarão] um impacto duradouro que vai inspirar as futuras gerações", escreveu a Blue Origin em comunicado .

Katy Perry no videoclipe de "ET", single com participação de Kanye West Imagem: Reprodução/YouTube/Katy Perry

Segundo a Blue Origin, até hoje 52 pessoas já viajaram em lançamentos do programa New Shepard e chegaram até a Linha de Kármán, distante 100 km da Terra. A última missão foi lançada com sucesso na terça (25), com seis turistas espaciais.

A Blue Origin começou a enviar turistas e celebridades ao espaço em 2021 e recentemente realizou o primeiro voo de teste orbital de seu maior foguete, o New Glenn.

*Com informações da AFP