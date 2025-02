João Gabriel deixa Apê do Líder e rompe com irmão: 'Não fala nunca mais'

A madrugada desta quinta-feira (27) foi marcada por tensão no BBB 25. Os gêmeos João Gabriel e João Pedro protagonizaram uma discussão durante a Festa do Líder, tudo por causa de um chapéu. O desentendimento foi tão sério que João Gabriel decidiu deixar o Apê do Líder, onde estava dormindo com o irmão.

O que aconteceu

Após toda a discussão da madrugada, João Gabriel deixou o Apê do Líder. Ele foi para o Quarto Fantástico. Mas antes de sair, deixou o aviso de que rompeu com o irmão. "Comigo você não fala nunca mais", disparou. João Pedro respondeu. "Eu não te mandei embora. Você que é bravão demais".

A confusão entre os gêmeos começou quando João Gabriel pegou um chapéu que estava com João Pedro. O gêmeo alegou que o acessório era seu e teceu críticas ao irmão.

Vai amassar meu chapéu? Vai não! Ele sabe que é meu. Não é bobo, não. O dele tá tudo amassado. Olha a mente de menino! Em vez de ser homem e falar 'é seu mesmo'. Não! Chapéu véi dele podre. O chapéu dele que é podre, todo aberto na aba. Tudo podre! Quer falar do meu? Dou não! Vai tomar no c! Pode vir quem quiser. Vai pegar essa bosta, não! Ele fica insistindo ainda. Dá uma raiva!.

João Gabriel

Outros brothers tentaram acalmar os ânimos. Aline e Vinicius conversaram com João Gabriel, tentando explicar a situação. "A produção que trouxe. É pra ele", disse Vinicius, na tentativa de encerrar o impasse. No entanto, João Gabriel continuou insistindo que o chapéu era seu.

Para evitar mais conflitos, a produção disponibilizou um segundo chapéu. João Pedro não perdeu tempo e logo pegou o novo acessório na dispensa.