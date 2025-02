Halle Berry revela que falso diagnóstico de herpes gerou crise em namoro

A atriz Halle Berry contou sobre falso diagnóstico de herpes durante programa na TV americana.

O que aconteceu

Halle Berry disse que diagnóstico equivocado de herpes gerou uma longa DR — discussão de relacionamento. Ela já tinha dito em evento do ano passado sobre o assunto: "Meu médico disse 'você tem o pior caso de herpes que eu já vi'", falou Barry, segundo o Buzzfeed.

Na última segunda-feira (24), ela esteve no programa "The Drew Barrymore Show" e revelou mais detalhes do falso diagnóstico. Ela tinha suspeitado que havia algo de errado quando demorou 10 minutos para "esvaziar a bexiga".

Segundo a atriz, o médico chegou a pedir exames antes do falso diagnóstico: "Pensei 'o que é isso?'. Então fui no médico, ele fez exames, olhou e disse: 'sim, acho que sei o que é'. Eu fiquei tipo 'o que é?'. E ele disse: 'É um caso muito grave de herpes'".

O episódio aconteceu quando ela tinha 54 anos — hoje ela tem 58. Ela já estava junto do namorado Van Hunt desde 2020.

O casal Van Hunt e Halle Berry Imagem: Reprodução/Instagram

Após chegar com o diagnóstico em casa e contar a Hunt, foi inevitável uma discussão com um jogando a culpa no outro: "Passamos as próximas 72 horas meio que jogando o jogo da culpa tentando descobrir quem me passou [a herpes], quem passou para ele".

Entretanto, tudo mudou quando o médico ligou novamente para a atriz: "Algumas horas depois disso [esses três dias discutindo], meu médico me ligou e disse: 'Você não tem herpes'. Eu fiquei tipo 'ok, então o que é?'".

O médico acabou admitindo que não sabia do que se tratava e disse que era herpes pois "era o que parecia". A situação levou Halle a buscar outros profissionais e ir atrás do que estava acontecendo.

Halle acabou encontrando relatos semelhantes de outras mulheres que estavam com o mesmo problema: sofriam com ressecamento vaginal. Sintoma é comum em mulheres na perimenopausa, momento antes da menopausa, e que a atriz passou a ser voz nos últimos anos falando abertamente sobre o assunto.

Segundo ela, foi preciso o casal "lutar" para tornar o ato sexual relativamente mais agradável nos meses seguintes até se livrar da secura. Desde então, parece ter dado certo: a atriz compartilhou vídeo fofo do casal no dia de São Valentim — o dia dos namorados em alguns países, 14 de fevereiro.

Conversa franca entre a apresentadora Drew Barrymore e Halle Berry rendeu elogios no YouTube: "Obrigada por falarem sobre a perimenopausa. Muitas mulheres estão lutando", disse uma telespectadora. "Adorei esse episódio, as mulheres precisam conhecer essas histórias", comentou outra.

Assista em inglês trecho do programa: