Hackman foi escolhido por colegas como 'aquele com menor chance de sucesso'

O ator Gene Hackman, 95, e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos em casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. O cachorro do casal também morreu.

5 curiosidades do astro

Colegas no início de carreira fizeram uma previsão equivocada e escolheram o ator como "aquele com menor chance de fazer sucesso". O tempo, no entanto, mostrou o contrário. Só no cinema, ele apareceu em mais de cem filmes e ganhou dois Oscars.

Atuação em "Espantalho" (1973) era a performance favorita do astro. "Foi o único filme que fiz com continuidade absoluta, e isso permitiu que eu me arriscasse a construir meu personagem", disse em entrevista à revista Film Comment, em 1988.

Artista relutou em aceitar o papel de Lex Luthor em "Superman" (1978). O motivo? Ele não queria raspar o bigode que havia deixado crescer.

Hackman foi submetido a uma cirurgia de angioplastia bem-sucedida, em 1990, após quase sofrer um ataque cardíaco. O episódio aconteceu depois que o ator começou a ter dores no peito enquanto estava de férias em Oregon, nos EUA.

Astro participou de provas de Fórmula Ford na década de 1970. Em 1983, ele dirigiu em uma corrida de resistência de 24 horas de Daytona.

Investigação

Gene Hackman em cena no filme "O Júri" (2003) Imagem: Divulgação

Adan Mendoza, xerife de Santa Fé, disse que não há indicação imediata de crime, mas não informou a causa da morte nem quando o casal pode ter morrido. A Press Association confirmou que há uma "investigação ativa" sobre as mortes.

Antes de os corpos serem identificados, o xerife disse que não havia perigo para os vizinhos. "Tudo o que posso dizer é que estamos no meio de uma investigação preliminar de morte esperando a aprovação de um mandado de busca. Quero garantir à comunidade e à vizinhança que não há perigo imediato para ninguém."

Hackman morava em Santa Fé, Novo México, desde a década de 1980 e se casou com Arakawa em 1991. O ex-fuzileiro naval apareceu em mais de 80 filmes, bem como na televisão e no teatro, durante uma longa carreira que começou no início dos anos 1960.