'Ainda Estou Aqui': ator foi descoberto na praia e roubou roteiro do filme

"Ainda Estou Aqui" acumula várias conquistas: já ganhou 35 prêmios nacionais e internacionais, é a maior bilheteria nacional desde a pandemia e o primeiro filme em língua portuguesa a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Na vida do ator Guilherme Silveira, de 14 anos, o longa também representa outro marco: é o primeiro filme de sua carreira.

Guilherme, que interpreta Marcelo Rubens Paiva, foi descoberto num dia de praia com a família. Em entrevista a Splash, ele conta que estava no posto 11 da praia do Leblon, no Rio de Janeiro, quando seu padrasto foi abordado por um representante do filme de Walter Salles, que convidou o menino para um teste. "A gente já levou um susto. Não sei, vai que é golpe", relembra o estudante, que até então nunca tinha pensado em ser ator.

A busca na praia foi a terceira etapa da escolha do elenco. A preparadora de elenco Amanda Gabriel conta que, antes disso, a produção procurou atores mirins em escolas de teatro e escolas particulares cujos alunos têm um perfil semelhante ao da família Paiva: classe média alta e alinhamento político progressista. Foi assim que Cora Mora, que interpreta Babiu, foi encontrada.

Walter Salles sugeriu a busca em outros lugares. O diretor lembrou que encontrou Vinícius de Oliveira, protagonista de "Central do Brasil", num aeroporto. "O Marcelo está por aí, vamos procurar", disse. Guilherme, então com 11 anos, preenchia o principal requisito da produção: ser uma criança com cara de anos setenta.

Queríamos crianças que tivessem uma imaginação ativa, que ainda não tivessem sido colonizadas por muita tela, com corpo cansado, que infelizmente é comum. Nas memórias de infância do Marcelo, ele era um menino que andava a cavalo, nadava, jogava bola, corria para cima e para baixo.

Apesar de nunca ter pisado num set de filmagens, Guilherme se sentiu à vontade nas gravações. "Todo mundo me deixava muito tranquilo, fazendo brincadeirinha. Eu ficava zoando o Selton [Mello], ele me zoava de volta. Ele torce para o São Paulo, eu torço para o Flamengo. Aí ele ficava me zoando, zoando o meu time, eu zoava o time dele", sorri o ator.

Ele se orgulha de uma cena em particular. Guilherme ficou famoso por contar "histórias longas e confusas" no set. Um dia, estavam prontos para gravar uma cena de almoço em família, quando o ator começou a falar sobre como quase havia quebrado o braço brincando com um amigo —o que ele não sabia era que Walter Salles já estava gravando a interação. Para sua surpresa, sua história longa e confusa foi parar no corte final do filme: "Foi muito legal, uma coisa minha acabou virando do Marcelo e do filme".

O ator não sabia o que aconteceria com a família após a prisão de Rubens Paiva. "Eles queriam esconder até as minhas próprias cenas para parecer o mais natural possível", diz Guilherme. No entanto, ao longo das gravações, a curiosidade foi mais forte e Guilherme tentou roubar o roteiro de Walter Salles. "Eu vi mais ou menos, aí o Walter me pegou no flagra", conta.

Quando eu cheguei na escola com o cabelo cortado, um cabelo de cuia, ficou todo mundo me sacaneando. Aí eu contei que estava fazendo um filme, mas ainda não podia divulgar direito, então ficou meio naquele sigilo.

A produção optou por esconder porque, durante a história, os próprios personagens também não sabem o que aconteceu. Amanda conta que ensaiou as cenas cronologicamente e foi instigando a curiosidade, deixando as crianças fazerem perguntas sobre o futuro dos personagens: "Decidimos que o momento em que o Guilherme e a Cora entendessem o que tinha acontecido, era o momento que os personagens teriam compreendido também".

Em setembro, Guilherme viveu outra experiência que nunca imaginou viver: foi à estreia do filme em Veneza. Ele relembra os famosos que viu no evento: "Teve uma hora que a gente tinha acabado de chegar, e veio uma multidão olhar um barco passando. Quando vimos, era o Brad Pitt. O Brad Pitt e o George Clooney no mesmo barco! A gente tirou uma selfie lá com eles, foi muito legal".

A estreia do filme no Brasil e as indicações ao Oscar aconteceram enquanto Guilherme estava de férias. Na volta às aulas, sentiu uma diferença no ambiente: "Umas pessoas que eu nem conhecia direito vieram falar comigo, me parabenizando. O jeito que os meus amigos falavam comigo mudou um pouquinho. Mas agora tudo já voltou ao normal".

Hoje, aos 14 anos, ele quer continuar investindo na carreira de ator. Guilherme diz ter gostado da sensação de se ver no telão: "Foi muito emocionante". Questionado sobre que tipo de filme sonha fazer, ele cita "Cidade de Deus" e filmes de super-heróis: "Eu queria saber como é que funciona. Os efeitos especiais, as roupas, como o Homem-Aranha solta teia e começa a ir pelos prédios. Para mim, seria uma coisa muito legal".