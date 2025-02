Gene Hackman tinha fortuna estimada em R$ 465 milhões; ator deixa 3 filhos

O ator Gene Hackman, 95, que foi encontrado morto ontem em sua casa com a esposa Betsy Arakawa, 63, e o cachorro do casal, acumulou considerável fortuna ao longo de suas seis décadas no cinema e na TV.

A estrela de "Operação França", "Mississipi em Chamas" e "Os Excêntricos Tenenbaums" se aposentou da atuação em 2004 e da narração em 2017.

Qual era a fortuna do ator?

Patrimônio líquido do vencedor de duas estatuetas do Oscar era avaliado em US$ 80 milhões, segundo o jornal espanhol Marca. O valor seria equivalente a quase R$ 465 milhões na cotação atual.

Apaixonado por arquitetura e design, ator criou pelo menos dez casas. Em 1990, ele revelou à revista Architectural Digest sua paixão pela área e, por isso, se dedicava a restaurar suas aquisições.

Mansão de Gene Hackman em Montecito Imagem: Reprodução/Architectural Digest

É incerto se ele ainda mantinha todas as propriedades ou se havia acumulado mais nos últimos anos de vida. Hackman era conhecido por ser discreto a respeito de sua vida pessoal.

Um dos endereços mais famosos dele era em Montecito, na Califórnia (EUA), onde também vive o príncipe Harry e sua família. O ator dividia a propriedade na Califórnia com sua primeira esposa, Faye Maltese, com quem foi casado entre 1956 e 1986.

Gene Hackman com a primeira esposa, Faye, na mansão de Montecito em 1982 Imagem: Reprodução/Architectural Digest

A mansão, revelada à AD em 1982, tinha luxos para a época como um cinema particular, um estúdio de pintura em vidro e academia. A casa em estilo europeu, bastante formal, foi reformada por Hackman para ganhar estamparias e um estilo mais eclético que era marca registrada do ator.

Interior da antiga casa do ator Gene Hackman em Montecito Imagem: Reprodução/Architectural Digest

Desde a década de 1990, Hackman vivia em Santa Fé, no estado americano do Novo México. Ele dividia sua nova mansão com a segunda esposa, Betsy, com quem estava casado desde 1991.

O endereço em um terreno de 4,85 hectares era uma mistura de estilos: pueblo, colonial e barroco espanhol. À AD, o ator explicou que preferia "interpretar" o que já existia em vez de construir uma nova casa do zero, por isso seus imóveis eram sempre reformados para ganhar sua visão.

Propriedade de Gene Hackman em Santa Fé, onde ele viveu com Betsy Arakawa Imagem: Reprodução/Architectural Digest

O ator seguiu ativo na comunidade de Santa Fé até o fim da vida, de acordo com diversos relatos da imprensa americana. Na foto abaixo, ele foi celebrado nos bastidores do musical "Broadway Confidential" que passou pela cidade em maio de 2022.

Look who came to our show in Santa Fe! GENE HACKMAN!!!!!

Ah!!!! The Posiedon Adventure!!!

My fave! pic.twitter.com/Xi6X9qwMih -- Seth Rudetsky he/him (@SethRudetsky) May 11, 2022

O ator teria embolsado milhões das vendas de outros imóveis, ao longo dos anos. Sua paixão se provou um bom investimento. Uma ex-mansão sua em Pebble Beach, na Califórnia, foi vendida em 2015 por US$ 27 milhões (R$ 157 milhões na cotação atual). Ela já havia sido negociada anteriormente junto a outras duas, como parte de um complexo de US$ 79 milhões (R$ 460 milhões), de acordo com o jornal Monterey Herald.

Residência de Gene Hackman em Santa Fé, onde ele viveu com Betsy Arakawa Imagem: Reprodução/Architectural Digest

Quem são os herdeiros do ator?

Ator teve três filhos de sua primeira união com Faye, que morreu em 2017. O primogênito, Christopher Allen, nasceu em 1960. Apesar da boa relação, o ator admitiu que perdeu a oportunidade de dar conselhos ao filho no início de sua vida porque as filmagens afastavam ele de casa três a quatro meses por vez, o que era um problema para seu casamento e vida familiar, afirmou.

Gene Hackman com os três filhos em 1974 Imagem: Tony Korody/Sygma via Getty Images

Gene Hackman e os três filhos em 1978 na estreia de "Superman" Imagem: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty

Em seguida, vieram duas meninas: Elizabeth Jean nasceu em 1962, e Leslie Anne, em 1966. Gene Hackman nunca deu detalhes sobre a vida dos filhos e pouco se sabe de suas profissões e atual situação.

Gene Hackman com Elizabeth e Leslie Hackman em 1978 Imagem: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty

Trio cresceu na Califórnia com o sucesso do pai "pairando" sobre eles, confessou o ator em entrevistas. Ocasionalmente, os filhos acompanhavam o pai em tapetes vermelhos. Hackman não teve filhos com Betsy.