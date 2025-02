Polícia considera mortes de Hackman e esposa suspeitas e exige investigação

A polícia considera suspeitas as mortes do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, de acordo com um mandado de busca divulgado hoje.

O que aconteceu

Ainda que não haja sinais imediatos de crime, também não há sinais óbvios de um vazamento de gás. A possibilidade de uma morte por vazamento de gás havia sido levantada pela filha do ator, Elizabeth Jean Hackman. As informações são da revista Variety.

Hackman e a mulher foram encontrados mortos em cômodos diferentes. O ator foi encontrado na antessala da casa, enquanto Arakawa foi encontrada no banheiro.

A porta da frente da casa estava aberta. Além de um cachorro morto a cerca de três metros de Arakawa, um cachorro saudável foi encontrado perto do corpo dela, além de outro cachorro saudável solto na propriedade.

Um pote de remédio e várias pílulas foram encontrados perto do corpo de Arakawa. Um delegado também encontrou um aquecedor perto da cabeça da mulher. Ele suspeitou que o objeto tivesse caído junto com Arakawa no chão, em uma queda repentina. Hackman também parece ter "caído repentinamente" antes de sua morte.

Ambos foram encontrados com "sinais óbvios de morte". Segundo o delegado, o corpo de ambos tinha sinais similares: estavam em estado de decomposição, inchados e com membros mumificados.

A polícia exige uma investigação do caso. "As autoridades vão investigar os móveis, as paredes, o encanamento e os canos de gás na casa e ao redor dela", segundo o documento.

Hackman era vencedor do Oscar e Arakawa, pianista clássica

O ator Gene Hackman, 95, e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. O cachorro do casal também morreu.

Gene Hackman começou a atuar no fim dos anos 1950. Antes disso, ele fez parte da Marinha dos Estados Unidos e estudou jornalismo.

Gene Hackman em "Operação França" (1971) Imagem: Bettmann Archive

A carreira nas artes cênicas começou no mesmo teatro em que Dustin Hoffman trabalhava. Os dois viraram amigos e, segundo o jornal The Guardian, foram eleitos os "menos prováveis de fazer sucesso".

Seu primeiro papel no cinema foi em "Lilith" (1964). Ele contracenou com Warren Beatty, com quem também trabalhou em "Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas" (1967). Por esse papel, recebeu sua primeira indicação ao Oscar. George Kennedy levou o prêmio com sua atuação em "Rebeldia Indomável" (1967), mas o desempenho de Hackman o levou a seu primeiro protagonista, em "Meu Pai, Um Estranho" (1970).

Gene Hackman Imagem: Ron Davis/Getty Images

Ele venceu seu primeiro Oscar com "Operação França" (1971). Em uma entrevista ao jornal New York Post em 2021, o ator refletiu: "Cinema sempre foi arriscado, física e emocionalmente. Mas eu escolho considerar esse filme um bom momento numa carreira estampada de acertos e erros".

Recebeu a segunda indicação por "Mississipi em Chamas" (1988), mas o segundo Oscar veio em 1992, pelo faroeste "Os Imperdoáveis". Pelo papel, ele também venceu o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante.

Outros trabalhos de destaque foram "O Destino de Poseidon" (1972), "O Jovem Frankenstein" (1974), "Uma Ponte Longe Demais" (1977), "Superman - O Filme" (1978) e "Os Excêntricos Tenenbaums" (2001). Seu último filme foi "Uma Eleição Muito Atrapalhada", de 2004. Quatro anos depois, o ator confirmou sua aposentadoria.

A mulher de Hackman nasceu no Havaí e era uma pianista clássica. Os dois se casaram em 1991 e estavam longe dos holofotes há pelo menos duas décadas, quando o ator se aposentou.

O casal começou a namorar em meados dos anos 1980 após se conhecerem em uma academia na Califórnia. Arakawa trabalhava na academia enquanto seguia uma carreira na música, segundo a revista People.

Hackman e Arakawa gostavam de ficar em casa vendo filmes antigos. "Nós gostamos de histórias simples que alguns filmes de baixo orçamento conseguem produzir. As noites de sexta são voltadas para maratonas de [produções do canal] Comedy Channel, centradas particularmente no [comediante] Eddie Izzard", disse o artista em entrevista à Empire.