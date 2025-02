Gene Hackman atuou em 'Superman' e 'Operação França'; relembre

Gene Hackman, encontrado morto em sua casa hoje, fez mais de cem filmes ao longo de sua carreira. Dentre os mais conhecidos estão "Superman: O Filme" (1978) e "Operação França" (1971). Relembre:

'Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas' (1967)

O longa garantiu ao ator sua primeira indicação ao Oscar. Gene Hackman interpretou Buck Barrow no filme estrelado por Warren Beatty e Faye Dunaway e foi indicado a melhor ator coadjuvante. A produção conta a história de uma mulher que se apaixona por um ex-presidiário e decide acompanhá-lo numa vida de crimes.

'Operação França' (1971)

Conta a história de um policial nova-iorquino determinado a capturar um traficante de drogas francês. O enredo é baseado nos eventos reais narrados no livro de mesmo nome de Robin Moore. Gene Hackman interpreta o protagonista Jimmy "Popeye" Doyle e o papel lhe rendeu seu primeiro Oscar, na categoria de melhor ator.

'Espantalho' (1973)

Gene Hackman dizia que essa era sua performance favorita. "Foi o único filme que fiz com continuidade absoluta, e isso permitiu que eu me arriscasse a construísse meu personagem", disse em entrevista à revista Film Comment em 1988.

'Superman: O Filme' (1978)

Gene Hackman interpretou Lex Luthor nos filmes estrelados por Christopher Reeve. Sua versão cômica do personagem ficou famosa, mas em entrevista ao New York Times em 1989 o ator confessou que teve receio de aceitar o papel: "No primeiro dia de filmagens, eu cheguei ao set em Londres e vi Christopher Reeve com a roupa azul apertada e a capa vermelha. Olhei para ele e pensei que havia cometido suicídio".

'Mississipi em Chamas' (1988)

Gene Hackman e Willem Dafoe interpretam dois agentes do FBI investigando um crime em meio à segregação racial. Na entrevista à revista Film Comment, o ator explicou por que decidiu aceitar o papel num filme sobre racismo nos Estados Unidos: "Eu me vejo como um artista sério e me pareceu certo fazer algo de importância histórica".

'Os Imperdoáveis' (1992)

Com este filme, Gene Hackman ganhou seu segundo Oscar. Ele levou para casa a estatueta de melhor ator coadjuvante por sua atuação no faroeste estrelado e dirigido por Clint Eastwood. O longa conta a história de dois grupos de pistoleiros buscando uma recompensa para identificar os assassinos de uma prostituta.

'Os Excêntricos Tenenbaums' (2001)

Foi um dos últimos filmes da carreira de Gene Hackman. A obra, dirigida por Wes Anderson, conta a história de um homem que reúne a família para reconquistar sua esposa, que está determinada a se casar com outro.