Gene Hackman expôs maior arrependimento na carreira

Gene Hackman e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. Em 1999, o ator expôs qual era o maior arrependimento de sua carreira.

O que aconteceu

Hackman afirmou que seu arrependimento envolvia o teatro. "Gostaria que talvez nos anos 1980... No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, eu tivesse voltado para Nova York e mantido mais contato com o teatro, para que talvez pudesse expandir minha arte e continuar mais conectado com o que a atuação significa para mim", disse ele para o jornalista Charlie Rose.

Gene iniciou sua carreira no teatro nos anos 1960 e tem várias peças da Broadway em seu currículo. Depois de anos dedicado à atuação nos cinemas, fez seu último filme, "Uma Eleição Muito Atrapalhada", em 2004. Quatro anos depois, o ator confirmou sua aposentadoria.

A morte de Gene Hackman

Adan Mendoza, xerife de Santa Fé, disse que não há indicação imediata de crime, mas não informou a causa da morte nem quando o casal pode ter morrido. A Press Association confirmou que há uma "investigação ativa" sobre as mortes.

Antes de os corpos serem identificados, o xerife disse que não havia perigo para os vizinhos. "Tudo o que posso dizer é que estamos no meio de uma investigação preliminar de morte esperando a aprovação de um mandado de busca. Quero garantir à comunidade e à vizinhança que não há perigo imediato para ninguém."