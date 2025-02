Gene Hackman culpou fama pelo fim do 1º casamento: 'Tentações e dinheiro'

Gene Hackman culpava o próprio sucesso midiático pelo fim da relação com sua primeira esposa, a caixa de banco Faye Maltese.

O que aconteceu

O ator conheceu Faye aos 25 anos e foi casado com ela por 30 anos, entre 1956 e 1986. Ele contraiu em 1991 segundas núpcias com Betsy Arakawa - ao lado de quem foi encontrado sem vida nesta quinta-feira (27), na mansão onde viviam juntos no Novo México.

Hackman entendia que o fato de ter se deslumbrado com o sucesso em Hollywood, priorizando o trabalho à família, arruinou a união com a bancária. "Mesmo tendo família, eu aceitei trabalhos que acabavam nos separando por três ou quatro meses. As tentações, o dinheiro e o reconhecimento foram demais para o garoto pobre dentro de mim. Eu não dei conta disso tudo", desabafou o astro, em entrevista concedida em 1989 para o jornal New York Times.

Ele admitiu, inclusive, arrepender-se da postura que teve nesse período. "Fiquei egoísta. Você passa tantos anos querendo desesperadamente ser reconhecido como alguém talentoso e quando você começa a receber esses papéis [de destaque], acaba sendo muito difícil recusar qualquer coisa."