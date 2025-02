Gêmeos brigam por chapéu durante Festa do Líder no BBB 25: 'É meu'

A madrugada desta quinta-feira (27) foi marcada por uma discussão inusitada entre os gêmeos durante a Festa do Líder de João Pedro no BBB 25. O motivo do desentendimento? um chapéu que estava com João Pedro, mas que João Gabriel alegou ser o dono do acessório.

O que aconteceu

Irritado, João Gabriel reclamou da insistência do irmão em pegar o chapéu. "Vai amassar meu chapéu? Vai não! Ele sabe que é meu. Não é bobo, não. O dele tá tudo amassado. Olha a mente de menino! Em vez de ser homem e falar 'é seu mesmo'. Não! Chapéu véi dele podre. O chapéu dele que é podre, todo aberto na aba. Tudo podre! Quer falar do meu? Dou não! Vai tomar no c*! Pode vir quem quiser. Vai pegar essa bosta, não! Ele fica insistindo ainda. Dá uma raiva!", disparou João Gabriel sobre o irmão.

A confusão continuou quando Vinicius tentou intervir, argumentando que o item havia sido entregue pela produção para João Pedro. "A produção que trouxe. É pra ele", explicou.

João Gabriel continuou insistindo que era o dono do chapéu. "Tô nem aí! O chapéu é meu, tô nem aí! Ele sabe que o chapéu é meu. Ele não é bobo, não. Caiu no chão", comentou. "Caiu porque ele quis?", perguntou Vinicius. O gêmeo respondeu. "Problema! Eu falei pra ele tomar cuidado".

Aline também tentou apaziguar a situação e questionou João Gabriel sobre a rigidez em não ceder o chapéu. "Ele falou que foi porque empurraram ele. Na sua festa, você tava de chapéu. Você vai deixar ele sem chapéu na festa?", questionou a policial.

Com a confusão, a produção mandou um outro chapéu. João Pedro e Vinicius foram buscar na dispensa.

Irritado, João Gabriel foi para o Quarto Fantástico dormir. Mas, minutos depois acabou retornando para a festa que consagra a liderança do irmão.