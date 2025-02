Festival de música e alta gastronomia? C6 Fest 2025 traz novidade deliciosa

Comida de festival de música já foi resumida a fast food, fritura e ultraprocessados. Mas esse cenário vem mudando, com eventos apostando cada vez mais na alta gastronomia.

O que aconteceu

É o caso do C6 Fest, que na noite de quarta (26) apresentou o premiado Preto Cozinha como um dos seus parceiros. Fundado pelo chef Rodrigo Freire no coração de Pinheiros, em São Paulo, o Preto aposta em uma cozinha baiana afetiva e cheia de memórias —mas elevada com técnicas de alta gastronomia.

"Durante muito tempo, a culinária baiana significava comida pesada. E a minha referência era o contrário: leve, cheia de sabor e colorida", explica Rodrigo em entrevista ao TOCA, durante a Noite C6 Fest no Preto. "Eu queria oferecer essa comida, essa perspectiva da comida baiana. E pensei em atualizá-la com as técnicas mais tradicionais da culinária francesa."

Quem for ao festival vai poder provar três pratos que estão entre os carros-chefes da casa e que são servidos no Preto: o baião de dois, o baião de camarão e o baião vegetariano. Todos pensados e criados mantendo os ingredientes tradicionais, mas executados com outras técnicas. A ideia, segundo o chef, é sempre avançar, trazendo algo de novo.

"O baião vegetariano, por exemplo, que é um dos pratos vegetarianos que a gente mais vende, é feito com fermentado de castanha", explica. Ele conta que quase todos os preparos, incluindo a maturação da carne de sol, são feitos na casa.

Levar todo esse sabor para fora do restaurante já é rotina para Rodrigo. Antes do C6 Fest, ele levou o cardápio do Preto para o Tomorrowland em 2023, além de várias edições de feiras gastronômicas conceituadas, como o Taste Festival.

A comida, ele garante, é a mesma servida para os clientes nos seus salões. "Tem um ou outro elemento que acaba mudando pela questão da logística, mas justamente pensando em manter esse frescor", comenta Rodrigo.

Apesar de criar pratos potentes, o chef salienta que seu cardápio é leve. Ou seja, é ideal tanto para quem vai se acabar de dançar com Nile Rodgers e seu Chic quanto para quem pretende curtir a vibe etérea do Air.

Programação do C6 Fest 2025

Auditório Ibirapuera (Plateia Interna)

Quinta, 22 de maio

Mulatu Astatke

Amaro Freitas Septeto

Arooj Aftab

Sexta, 23 de maio

Kassa Overall

Brian Blade & The Fellowship Band

Meshell Ndgegocello

Arena Heineken, Tenda e Pacubra

Sábado, 24 de maio

A.G. Cook

Agnes Nunes

Air - "Moon Safari"

Beach Weather

Carola

Gossip

Lovebirds

Perfume Genius

Peter Cat Recording Co.

Pretenders

Stephen Sanchez

Domingo, 25 de maio

Cat Burns

DJ Marky

English Teacher

From House to Disco

Maria Esmeralda - Thalin, Cravinhos, iloveyouangelo, Pirlo & VCR Slim

Nile Rodgers & Chic

Seu Jorge e convidados no "Baile à la baiana"

SuperJazzClub

The Last Dinner Party

Wilco

Ingressos à venda pelo site: C6fest.byinti.com

Ponto físico de venda de ingressos até maio/2025 (sem taxa): Teatro Renault (av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - República, São Paulo - SP); de terça-feira a domingo das 12h às 20h (fechado às segundas-feiras).

Quanto (1º lote, por dia)

Arena Heineken e Tenda (dias 24 e 25 de maio, sábado e domingo): R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia) *Ingressos dão direito ao Pacubra/Village

Auditório Ibirapuera (plateia interna) (dias 22 e 23 de maio, sexta e domingo): R$ 560 / R$ 280 (meia)

Passaportes (1º lote)

Passaporte Jazz (dá acesso aos dois dias de shows na plateia interna do Auditório Ibirapuera): R$ 1.000 (inteira) / R$ 500 (meia)

Passaporte Arena Heineken e Tenda (dá acesso aos dois dias de shows nestes palcos e ao Pacubra/Village): R$ 1.200 (inteira) / R$ 600 (meia)

Mais informações sobre o C6 Fest: https://www.c6fest.com.br/