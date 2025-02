Família de Gene Hackman suspeita de morte por inalação de gás tóxico

A família de Gene Hackman, morto aos 95 anos, suspeita que a causa da morte seja envenenamento por monóxido de carbono.

O que aconteceu

Elizabeth Jean Hackman, filha do ator, afirma acreditar que o motivo da morte pode ser inalação de gases tóxicos. Em conversa com o TMZ, ela disse que a polícia não encontrou sinais de crime.

O ator Gene Hackman e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. O cachorro do casal também morreu.

Adan Mendoza, xerife de Santa Fé, disse não haver indicação imediata de crime, mas não informou a causa da morte nem quando o casal pode ter morrido. A Press Association confirmou que há uma "investigação ativa" sobre as mortes.

Antes de os corpos serem identificados, o xerife disse que não havia perigo para os vizinhos. "Tudo o que posso dizer é que estamos no meio de uma investigação preliminar de morte, esperando a aprovação de um mandado de busca. Garanto à comunidade e à vizinhança que não há perigo imediato para ninguém."

Hackman morava em Santa Fé, Novo México, desde a década de 1980 e se casou com Arakawa em 1991. O ex-fuzileiro naval apareceu em mais de cem filmes, bem como na televisão e no teatro, durante uma longa carreira que começou no início dos anos 1960.

Ele deixa os filhos Christopher Allen, Leslie Anne e Elizabeth Jean, do casamento com Faye Maltese.