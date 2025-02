Elza Soares será interpretada por Jeniffer Dias em 'Garota do Momento'

Elza Soares ganhará uma homenagem no capítulo da próxima quarta-feira (5) da novela "Garota do Momento" (Globo). Splash traz com exclusividade as primeiras fotos da atriz Jeniffer Dias interpretando a cantora.

O que vai acontecer

Elza Soares (Jeniffer Dias) aparecerá em um comercial produzido por Beto (Pedro Novaes). Será uma publicidade de um produto de limpeza.

Elza Soares (Jeniffer Dias), Bia (Maisa) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Para a peça comercial, Elza Soares canta a música "Lata d'água". Ela performa a canção com uma lata d'água, reforçando o uso do produto na lavagem de roupas.

Elza Soares (Jeniffer Dias) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.