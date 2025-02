'Um Completo Desconhecido': saiba o único pedido de Bob Dylan à produção

Estreia nos cinemas nesta quinta-feira (27) "Um Completo Desconhecido", a cinebiografia de Bob Dylan indicada ao Oscar de melhor filme.

Comprar ingresso

Bob Dylan fez um único pedido para a equipe do filme. O cantor quis que sua primeira namorada em Nova York, Suze Rotolo, tivesse um nome fictício no longa. "Ela não era uma pessoa pública, e acho que ele fez esse pedido para protegê-la. E a Suze já morreu, então esse relacionamento continua sendo muito precioso para ele", diz em entrevista a Splash Elle Fanning, que vive a personagem.

Ele só queria protegê-la, o que eu achei muito bonito. Elle Fanning

Em "Um Completo Desconhecido", ela se chama Sylvie Russo. Segundo a atriz, o nome é a única parte fictícia da obra. "Por ser um filme, às vezes datas são trocadas, ou talvez eles cantem uma música num lugar diferente, porque foi necessário para a narrativa. Mas o relacionamento deles, sinceramente, é bem similar a como foi na vida real."

Bob Dylan e Suze Rotolo na capa do álbum 'The Freewheelin' Bob Dylan' (1963) Imagem: Reprodução

Suze Rotolo está na capa do álbum "The Freewheelin' Bob Dylan". Ela se relacionou com o músico entre 1961 e 1964. No início do namoro, Suze tinha 17 anos e ele, 20. Ela passou a vida produzindo arte em vários meios, de confecção de joias até pintura e ilustração. No entanto, até a sua morte, em 2011, era mais conhecida pelo relacionamento com o músico.

A atriz se inspirou no livro de memórias de Suze Rotolo, "A Freewheelin' Time" (2008). Na obra, além de seu namoro com Bob Dylan, a artista fala sobre a vida dos jovens ativistas em Nova York nos anos 1960. "Ela era muito envolvida com a política, e seu relacionamento com Bob era muito puro e cheio de amor. Parece que eles realmente se amavam muito, mas inevitavelmente... Ele não conseguia oferecer o que ela precisava. No nosso filme, pelo menos, ele sempre escolhe a arte, e não as mulheres."

[James Mangold] montou esse filme de forma tão bonita que você conhece Bob por meio de todas as pessoas que ele conhece e com quem toca, e pela marca que ele deixou em cada uma. Elle Fanning

Durante as gravações, Elle Fanning diz que não pensou na responsabilidade de interpretar uma pessoa real. "Não dá para pensar assim. Você precisa tentar ser o mais autêntica possível e sentir as deixas emocionais", reflete a atriz. "Mas acho que a coisa mais bonita sobre ela é a dicotomia de ser vulnerável e também um pilar forte na vida de Bob Dylan, até ir embora."