Diva Depressão: Trio maldoso entrega história a Vitória (e ela não reage!)

O 'trio maldoso da falsidade' formado por Camilla, Thamiris e Gracyanne no Big Brother Brasil 25 entregou história para Vitória, que não soube reagir na casa, mas trouxe entretenimento ao reality show.

A fala é dos influenciadores Eduardo Camargo, o Edu, e Filipe Oliveira, o Fih, do canal Diva Depressão, em participação no Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Se não fossem elas causando isso, por mais que seja negativo, não teria isso tudo da Vitória. Eu acho que a Vitória já teria saído, assim como o Matheus, e nada teria acontecido.

Elas conseguiram criar um enredo negativo para elas, obviamente, mas elas dizem assim: 'vocês não me ouvem'. E todo mundo em volta ouvindo. Elas não conseguem enxergar. A Camilla, principalmente, precisava de uma terapia antes de entrar na casa.

Mas as pessoas precisam entender que, poxa, ela está errada, tem todas as questões de imputar uma coisa da Vitória e tal, mas ela trouxe esse pequeno entretenimento para o programa. Se não fossem elas ali nesse triozinho maldoso da falsidade...

O que talvez faltou, que as pessoas cobram, é aquele robô que falaram que ia ter, da fofoca. Que iria trazer imagens, e talvez o público escolher quem poderia ter essa revelação desse robô.

Fih

Edu complementou a opinião do companheiro, destacando que Camilla e Thamiris poderiam chamar mais atenção no BBB.

Elas têm o mesmo problema da Vitória, acho que ambas faltam jogar tudo para o alto, entendeu? Eu acho que a Thamiris é mais influente que a Camilla. A Thamiris, por ela falar melhor, por ela se posicionar melhor, eu acho que ela consegue se colocar de uma forma que não parece que ela está tão brava.

A Camilla fica mais brava, né? Fala mais alto e tudo. Mas a Thamiris é esse ponto de equilíbrio, mas eu ainda gosto mais da Thamiris do que da Camilla. Eu acho que a Thamiris tinha um potencial de redenção.

Edu

