BBB 25: Paredão de Carnaval será formado com voto aberto e Anjo 'turbinado'

Tadeu Schmidt contou ao público durante o programa ao vivo de quinta-feira (27) qual será a dinâmica que levará a formação do sétimo Paredão do BBB 25 (Globo), o Paredão de Carnaval da edição.

Entenda a dinâmica

Quinta-feira (27):

Prova do Líder

Sexta-feira (28):

Poder Curinga: Poder Pirata - Quem o comprar, vai roubar o voto de outra pessoa, votando duas vezes enquanto a pessoa não votará;

Na Mira do Líder: 5 Pessoas

Sábado (1º):

Anjo: Imuniza uma pessoa e vai emparedar outra (algum dos escolhidos do Monstro)

Domingo (2): Formação de Paredão Triplo

Líder empareda uma pessoa;

Anjo empareda uma pessoa que está no Monstro;

Dono do Poder Curinga rouba o voto de alguém;

Voto aberto da casa: Os dois mais votados vão ao Paredão

Bate e Volta com os dois mais votados da casa e o emparedado pelo Anjo. Um se salva

Terça-feira (4): Eliminação

BBB 25 - Enquete UOL: após eliminação de Diogo Almeida, quem é o favorito para vencer o programa? Resultado parcial Total de 42686 votos 0,92% Aline 1,41% Camilla 0,85% Daniele Hypolito 2,25% Diego Hypolito 1,90% Eva 0,28% Gracyanne Barbosa 4,93% Guilherme 0,31% João Gabriel 1,53% João Pedro 2,13% Joselma 0,19% Maike 22,70% Renata 21,74% Thamiris 16,92% Vilma 10,02% Vinicius 11,93% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 42686 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

