BBB: Delma faz revelação bombástica sobre dinâmica: 'Pior dia dessa casa'

Delma conversou com Maike e João Pedro na tarde de quinta-feira (27) no BBB 25 (Globo) e apontou qual é, pra ela, o pior dia da convivência na casa.

O que aconteceu

Delma desabafou sobre o Sincerão e revelou que às vezes as palavras que estão lá não são as que ela quer. "A gente tem que se posicionar e falar o que aconteceu na semana, mas às vezes não tá combinando com o que você quer dizer."

As palavras as vezes que você não quer falar, porque não é o que você passou na semana. Fica difícil pra você falar. E ali ainda me trava muito. Segunda-feira é o pior dia dessa casa . Delma

Ela seguiu. "É o pior momento, o de me posicionar e falar o que tá ali. Queria falar o que passou na semana, o que aconteceu, me machucou, me decepcionou. Aí você fica perdido. Já basta o nervosismo. Você já vai tremendo. Olha pra interrogação e já fico nervosa."

Maike concordou com a sister. Ele apontou também achar as segundas-feiras os piores dias do jogo.

BBB 25 - Enquete UOL: após eliminação de Diogo Almeida, quem é o favorito para vencer o programa? Resultado parcial Total de 39814 votos 0,96% Aline 1,51% Camilla 0,90% Daniele Hypolito 2,33% Diego Hypolito 1,70% Eva 0,30% Gracyanne Barbosa 5,02% Guilherme 0,32% João Gabriel 1,60% João Pedro 2,26% Joselma 0,20% Maike 22,26% Renata 19,99% Thamiris 17,79% Vilma 10,30% Vinicius 12,55% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 39814 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas