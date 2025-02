Caso Fernanda Torres vença o Oscar, 'vidas reais podem ser salvas', diz THR

Reportagem do The Hollywood Reporter destaca o poder que uma vitória de Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" no Oscar, no próximo domingo (2), pode ter em questões jurídicas no Brasil.

O que aconteceu

A reportagem destaca o filme brasileiro baseado em fatos históricos reais da "resistência silenciosa de uma mulher, Eunice Paiva, após o marido Rubens Paiva desaparecer na ditadura militar brasileira em 1971". O texto foi escrito pelo jornalista Steven Zeitchik.

Se ganhar um prêmio em 2 de março, isso poderia ajudar a levar a Suprema Corte do país a se pronunciar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e potencialmente até mesmo anular o renascimento de um movimento de extrema direita [no Brasil].

Steven Zeitchik

Para Rafael Loris, especialista em América Latina da Universidade de Denver, o filme ajuda a população a entender os perigos antidemocráticos: "[Esse] filme já é único em como ajudou as pessoas a entender os perigos das ameaças à democracia no Brasil de uma forma muito pessoal".

Se [esse filme] ganhar um Oscar, poderia impulsionar mais o debate e até mesmo ser propício para que o STF tome decisões contra a extrema direita [brasileira].

Rafael Loris

O The Hollywood Reporter destaca Fernanda Torres com chance de vencer em melhor atriz, além do favoritismo de "Ainda Estou Aqui" para melhor filme internacional. A possibilidade do filme ter ganhado mais cédulas preferenciais entre os votantes — considerando que não existe um superfavorito como em 2024 com "Oppenheimer" —, o longa brasileiro ainda poderia surpreender e levar melhor filme.

O revista destaca que a intérprete de Eunice Paiva se tornou sensação nas redes sociais brasileiras e também nos EUA.

[A Eunice, vivida por Torres] É apenas uma mãe tentando proteger sua família.

Bruna Santos, ex-vice-presidente da Escola Nacional de Administração Pública no Brasil

Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Sony Pictures Brasil

A reportagem destaca que o clima político polarizante torna o filme mais popular e, por consequência, impulsiona o próprio clima político. O texto também cita a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Bolsonaro e mais 33 por tentativa de golpe.

Embora o STF tome suas decisões baseadas em fundamentos legais, ter Fernanda Torres no centro das atenções e sua vontade de se manifestar contra as agendas da [extrema] direita poderia intensificar o 'zeitgeist' político de maneira sutil [para uma] decisão. Mesmo sem uma consequência legal rígida, a atenção que ela atrai pode virar a opinião pública contra Bolsonaro.

A revista diz que muitos acreditam que Fernanda Torres tem o poder de fazer mais do que se tornar a primeira brasileira a ganhar um Oscar: "É apenas um prêmio, mas também é muito mais do que um prêmio", lembrou Rafael Ioris.

Neste momento, no Brasil, os apoiadores de Bolsonaro são estimados entre 20% e 30% do eleitorado nacional. (?.) Isso mostra a necessidade de reeducar as pessoas sobre a importância de uma sociedade democrática. "Ainda Estou Aqui" ajuda as pessoas a não esquecerem os horrores da ditadura, [e é] um aviso para que essa história nunca se repita.

Wálter Maierovitch, jurista e colunista do UOL, escreveu para a revista por e-mail