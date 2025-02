Carlos Alberto de Nóbrega segue no hospital e esposa atualiza quadro

Carlos Alberto de Nóbrega, 88, está internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A médica Renata Domingues, sua esposa, contou como está seu estado de saúde.

O que aconteceu

O apresentador foi hospitalizado após diagnóstico de uma virose. Renata Domingues compartilhou uma foto ontem no Instagram com ele no hospital.

Renata disse que ele teve uma virose, mas está bem. "Ele está ótimo. Pegou um vírus e qualquer notícia diferente disso não é verdade", escreveu nos Stories do Instagram.

Na imagem, Carlos Alberto aparece sorridente na cama do hospital. Renata não publicou mais detalhes.

A internação foi noticiada nesta semana. O SBT cancelou as gravações do humorístico "A Praça É Nossa" previstas para esta semana, confirmou a assessoria de imprensa da emissora à Splash. Há expectativa para o apresentador receber alta entre amanhã e sábado (1º).