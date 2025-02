Camilla diz ser novo alvo: 'Agora consigo entender como Vitória se sentia'

Camilla, que foi a mais votada para o 6º Paredão (mas escapou pela prova Bate-Volta) e barrada da Festa do Líder no BBB 25 (Globo), disse que agora entende Vitória Strada.

O que aconteceu

Enquanto se arrumava no quarto com Gracyanne Barbosa, a sister apontou que vem se tornando o novo alvo da casa. Ela se comparou a Vitória, que costumava se queixar de perseguição por enfrentar Paredões seguidos.

Camilla: "Até uns dias antes, não tinha nada [contra mim]. Agora, todo mundo está em cima de mim. Agora eu consigo entender também como a Vitória se sentia um pouco, tá entendendo? Porque, qualquer coisa que aconteça... Como ela era a primeira da linha de frente da galera...".

Gracyanne: "Por isso ela se sentia tão mal, né?".

Camilla: "Isso. Só que, diferente da Vitória, eu não sinto a necessidade de ficar forçando ninguém".

Gracyanne: "Mas é que tudo também tem um pouco de efeito manada, né? É muito mais fácil você ir em cima de alguém que todo mundo já está indo".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas