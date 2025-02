'BBB 25': Thamiris diz que Renata e Eva têm ciúmes de sua aproximação com Maike

Em conversa com sisters do Quarto Nordeste no Big Brother Brasil 25, Thamiris contou que Renata e Eva sentem ciúmes da aproximação de Maike com ela e a irmã, Camilla. A nutricionista relatou os olhares que viu das bailarinas quando conversava com o paulistano.

A desconfiança de Thamiris não é à toa. Renata já admitiu estranhar a aproximação de Maike com as cariocas.

A nutricionista ainda revelou que Maike disse para ela que está muito cansado do jogo. "Cansado dessa coisa toda que está acontecendo, de como as pessoas agem por conveniência e por comodismo". Vitória complementou: "O Maike gosta de competição. Ele sabe que para ele é muito mais interessante sair amanhã e ter movimentado do que sair daqui a dois meses e não ter feito nada."

As sisters continuaram, criticando atitudes de João Gabriel, que em sua liderança preferiu colocar no alvo Vitória do que Daniele ou Diego Hypolito, com quem já tinham tido embate. Camilla opinou: "As pessoas jogam sujo. Preferem colocar um aliado para se f*** do que se comprometer para não ganhar voto."