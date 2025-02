Além de Aline: Confira outras sisters que tiraram as tranças durante o BBB

Após quase dois meses de BBB 25 (Globo), Aline tirou as tranças no programa e exibiu seu cabelo de forma natural. A sister não foi a primeira participante a fazer isso ainda dentro do programa.

Splash separou outras participantes que tiraram as tranças dentro da casa:

Natália (BBB 22):

A sister fez parte da 22ª edição do programa e tirou as tranças ainda em janeiro, com menos de um mês de programa.

BBB 22: Natália após tirar suas tranças Imagem: Reprodução/Globoplay

Thelma (BBB 20):

A campeã do BBB 20 entrou no programa usando tranças e retirou com a ajuda de Rafa Kalimann. O novo visual da sister foi muito bem recebido pelos brothers na casa.

Thelma Assis removendo tranças no BBB 20 Imagem: Reprodução/Globoplay

Marvvila (BBB 23):

A cantora também não manteve as tranças até o final de sua participação e deixou o jogo com seu cabelo natural.

BBB 23: Marvvila tirou as tranças durante o jogo Imagem: Reprodução/Globoplay

Leidy Elin (BBB 24):

Na última edição, Leidy abandonou as tranças após alguns meses de confinamento.

BBB 24: Leidy usa cabelo natural pela primeira vez no programa Imagem: Reprodução/Globoplay

Tina (BBB 23):

Mesmo ficando pouco tempo no BBB 23, Tina abandonou as tranças e adotou o estilo black power.

BBB 23: Confira antes e depois de Tina após retirar tranças Imagem: Reprodução/Globoplay

Camilla de Lucas (BBB 21):

Vice-campeã do BBB 21, Camilla de Lucas também retirou suas tranças no confinamento.

Camilla de Lucas remove tranças no BBB 21 Imagem: Reprodução/Globoplay

Brunna Gonçalves (BBB 22):

Ao ser indicada para o Paredão, Brunna Gonçalves abandonou as laces, as tranças e usou o cabelo natural.

BBB 22: Brunna tirou as tranças na véspera de sua eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Linn da Quebrada (BBB 22):

Linn foi a última sister do BBB 22 a abandonar o visual das tranças que exibiu na entrada e adotar seu cabelo natural.

BBB 22: Linn da Quebrada Imagem: Reprodução/Globoplay

