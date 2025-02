Ator Gene Hackman e esposa são encontrados mortos em casa

(Reuters) - Gene Hackman, o intenso ator que ganhou dois Oscars em mais de 60 anos de carreira, foi encontrado morto em casa juntamente com sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, e de seu cachorro, informou o gabinete do xerife de Santa Fé, Novo México, nesta quinta-feira.

Uma declaração do xerife disse que os policiais encontraram o ator de 95 anos e Arakawa, 64, mortos na tarde de quarta-feira, por volta das 13h45 (horário local).

"Não há suspeita de crime como fator para essas mortes no momento, mas a causa exata da morte não foi determinada. Esta é uma investigação ativa e contínua do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé", disse.

Hackman, um ex-fuzileiro naval conhecido por sua voz rouca, participou de mais de 80 filmes, além de atuar na televisão e nos palcos durante uma longa carreira que começou no início da década de 1960.

Ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar por seu papel de destaque como o irmão do ladrão de bancos Clyde Barrow em "Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas", de 1967 Também foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante em 1971 por "Meu Pai, Um Estranho".

Foi sua atuação como Popeye Doyle, o detetive maltrapilho de Nova York que persegue traficantes internacionais de drogas no thriller "Operação França", do diretor William Friedkin, que lhe garantiu o estrelato e o Oscar de melhor ator.

Ele também ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante em 1993 como um xerife malvado no faroeste "Os Imperdoáveis", de Clint Eastwood, e foi indicado ao Oscar por sua atuação como agente do FBI no drama histórico "Mississippi Em Chamas", de 1988.

Hackman podia aparecer na tela como ameaçador ou amigável, trabalhando com um rosto que ele descreveu ao New York Times em 1989 como o de "um trabalhador de mina comum".

HISTÓRICO DISFUNCIONAL

Nascido em San Bernardino, Califórnia, em 30 de janeiro de 1930, a família de Hackman mudou-se para Illinois quando ele era criança. Seu pai, um operador de prensa de jornal, abandonou a família quando Hackman era adolescente. O futuro ator se lembra de ter visto seu pai acenar enquanto dirigia, sabendo instintivamente que ele não voltaria. Mais tarde, sua mãe morreu em um incêndio.

"Famílias disfuncionais deram origem a vários atores muito bons", disse ele certa vez.

Ele se alistou nos fuzileiros navais aos 16 anos, mentindo sobre sua idade para poder entrar, e depois estudou jornalismo na Universidade de Illinois. Depois de um breve período como técnico e administrador de televisão, estudou atuação na Pasadena Playhouse, na Califórnia, ao lado de Dustin Hoffman.

Os dois atores, que foram considerados os que tinham menos chances de sucesso, acabaram se mudando para Nova York, onde fizeram bicos, procuraram papéis e conviveram com outro ator em dificuldades na época, Robert Duvall.

Hackman apareceu na Broadway em "Barefoot in the Park" e "Any Wednesday". Um pequeno papel em um filme de baixo orçamento, "O Terror de uma Cidade" (1961), foi seguido por um papel coadjuvante aclamado pela crítica em "Lilith" (1964), estrelado por Warren Beatty.

O ator, que evitava celebridades, estrelou "Havaí" (1966) e três filmes menos conhecidos antes que Beatty o escalasse para "Bonnie e Clyde". Seus papéis variavam de um treinador de esqui em "Os Amantes do Perigo" (1969) e um paraquedista em "Os Paraquedistas Estão Chegando" (1969) a um astronauta em "Sem Rumo no Espaço" (1969).

Como ator metódico, ele se baseava em sua experiência pessoal para dar corpo a um papel. Seus personagens eram às vezes brutos e violentos e variavam de um técnico de basquete de uma cidade pequena no filme esportivo "Momentos Decisivos", de 1986, ao arquirrival do Super-Homem, Lex Luthor.

Os prêmios aparentemente não significavam muito para Hackman. Em 2011, ele disse à revista Time que não tinha certeza onde estavam suas estatuetas do Oscar.