Após Camilla virar foco da casa, sisters opinam que Vitória não teve culpa

Daniele, 40, e Gracyanne Barbosa, 41, avaliaram que os problemas atuais de Camilla, 34, dentro do jogo do BBB 25, não foram influenciados por Vitória Strada, 27.

O que aconteceu

Depois que Camilla virou alvo da casa no Sincerão, a sister ainda foi vetada da Festa do Líder de João Pedro. Para ela, todos seus problemas começaram após Vitória supostamente expor a briga que tiveram para outros participantes.

No entanto, Daniele e Gracy analisaram que a atriz pode não ter influenciado em nada nos problemas da trancista. "De repente, não foi nem o lado da Vitória que deu problema. Elas [Thamiris e Camilla] conversaram com João Gabriel. Então, às vezes, tem que parar para pensar se foi só culpa da Vitória", disse a ginasta.

A musa fitness recordou de sua conversa com Vitória e afirmou que a sister não teve culpa na situação. "No dia que eu conversei com a Vitória, eu vi que não foi só culpa dela. Acho que ela nem falou da Camilla, na verdade".

Gracyanne ainda opinou que as pessoas devem ter percebido as atitudes de Camilla e se incomodado com isso. "As pessoas foram vendo. Aline já tinha falado 'eu perguntei pra Vitória e ela foi super curta'. Ou seja, não falou nada da discussão".

Daniele ainda garantiu que os problemas da trancista começaram antes mesmo da eliminação de Mateus. "Tem que ver se a confusão que aconteceu, começou a partir da Vitória também. Porque, lógico que ela ficou sozinha, mas por que ela ficou sozinha? Porque o Mateus, antes do Paredão dele, tava fazendo a ponte".