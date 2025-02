Após beijo, Joyce é abandonada por Sebastian em 'Volta por Cima'

No capítulo de sexta-feira (28), da novela "Volta por Cima" (Globo), Joyce (Drica Moares) é deixada para trás por Sebastian (Fábio Lago).

O que vai acontecer

Tudo começa com um beijo entre os dois. Depois disso, o ex-funcionário da mansão revela que foi um gesto de despedida.

Sebastian pretende viajar pelo mundo. "Eu vou fazer uma viagem, dona Joyce. Eu me dediquei aos Gois de Macedo por muito tempo. Agora quero pensar em mim, conhecer os lugares que eu só conhecia das fotos, dos relatos dos meus patrões. Vou a Londres, Nova Iorque, Paris, Roma... a lista é grande. Tô precisando de um banho de cultura", revela.

O irmão de Jô (Vitor Sampaio) vai embora da mansão e deixa Joyce inconsolável. "Egoísta! Você só me beijou pra me fazer de boba! Que raiva! Vai mesmo, some daqui!", grita.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.