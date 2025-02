Produção força o jogo, mas BBB 25 continua sem emoção

O jogo do BBB 25 segue em ritmo lento, com um elenco que parece mais de férias do que de confinamento. O chamado "jogo de afeto", no melhor estilo Tiago Abravanel, continua predominando e diluindo qualquer tensão que poderia movimentar a casa.

Mas a produção tem agido. Bem ou mal, tem agido. Acerta em alguns momentos, erra em outros, mas ao menos tenta dar fôlego a essa edição insossa.

Provas como o quebra-cabeça pouco televisivo e a piscina de bolinhas com chaves só servem para testar a paciência do público —um lembrete constante de que esta temporada ainda não engrenou. O quadro Barrado no Baile parece existir apenas para enrolar, já que os confrontos que tanto esperamos nunca chegam de fato.

A festa do líder, mais uma vez, foi básica e sem brilho —dessa vez, o líder era João Pedro, o outro gêmeo. O destaque das quartas-feiras segue com o quadro Bombástico, de Rodrigo Sant'Anna, que ao menos entrega um pouco de entretenimento.

Mas justiça seja feita: a introdução do misterioso botão no gramado foi um acerto. A surpresa levou Vinícius a um quarto escuro, onde, em menos de dez minutos, encontrou as letras que formavam a palavra "VIP" —garantindo seu acesso ao grupo privilegiado e, de quebra, a imunidade da semana.

Caso contrário, estaria no paredão. Foi o melhor momento do episódio de ontem. Ainda assim, o elenco segue fraco, e a ausência de um favorito claro deixa o jogo imprevisível. O que pode ser bom. Mas também pode ser péssimo. A ver.