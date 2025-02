Zé Longuinho exibe primeiros resultados de feminização facial; assista

Zé Longuinho, 23, tirou os curativos após suas cirurgias de feminização facial.

O que aconteceu

A influenciadora passou pelos procedimentos há menos de 15 dias. Nas redes sociais, ela mostrou o resultado primeiros resultados das operações. "O narizinho de boneca está vindo", comemorou ela na legenda de um dos vídeos publicados no feed do Instagram nesta terça-feira (25).

Zé Longuinho falou da recuperação. O nariz ainda aparece inchado. "Hoje faz treze dias depois que fiz a minha feminização facial e saiu o tempo do nariz, gente! E olha, antes que vocês falem: 'ah, porque esse nariz de antes?', gente, não desinchou. De todas as cirurgias que fiz, a que mais demora pra ver o resultado final é o nariz, entendeu?", começou ela.

Ela ainda disse que está com roxos no rosto. "É o que mais demora pra desinchar. Então, calma, daqui um ano vocês vão conseguir ver o resultado final do meu nariz. Só vim atualizar vocês, ainda estou com uns roxinhos. Pra treze dias, acho que está uma recuperação ok".

Zé Longuinho também fez questão de explicar o porquê decidiu fazer a feminização facial. "Gente, desde que eu fiz a cirurgia da feminização facial, vocês tem me perguntado muito: 'Ah, por que que você decidiu fazer a feminização primeiro?', 'por que você não colocou logo um peito?'. Então, deixa eu explicar para vocês, porque eu decidi que a feminização seria a minha primeira cirurgia, né, de afirmação de gênero. É, eu sei que se eu me olhasse no espelho com o peito, por exemplo, e não sentisse que o meu rosto estava feminino bastante, o meu corpo feminino bastante, eu sei que eu não ia gostar. Então, eu quero primeiro deixar o meu rosto e o meu corpo bem feminino, bem feminino, para depois colocar peito, entendeu? Além de que a feminização, de todas as cirurgias de transição, ela é a cirurgia que mais demora para você ver o resultado final".

Ela ainda apontou que a maioria das mulheres trans colocam silicone nos seios, inicialmente. "Então, eu já quis fazer logo de começo. Eu sei que a maioria das trans logo colocam o peito e só depois vão fazer a feminização, mas eu estou fazendo diferente. Eu estou fazendo do jeito que eu me sinto confortável. Não existe uma regra para transicionar. Você transiciona da forma que você se sentir mais confortável. Então, é basicamente isso que eu queria explicar para vocês. Eu planejei a minha transição: primeiro eu quero ficar bem feminina, bem feminina, bem feminina, quase uma coisa meio andrógena assim, para depois colocar peito".