WhatsApp tem falha e não baixa fotos e áudios; veja como resolver

Usuários da versão Beta do WhatsApp enfrentam dificuldades para baixar arquivos desde a última terça-feira (25). O problema, que inclui falhas no download de áudios, fotos, vídeos e até figurinhas, persistiu nesta quarta-feira (26), segundo relatos no Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços online.

O que aconteceu

Usuários começaram a relatar instabilidade por volta das 10h30 de terça-feira. Segundo o Downdetector, houve um pico de 195 queixas às 20h do mesmo dia. As reclamações voltaram a crescer às 8h30 desta quarta, chegando a 193.

O problema continuou até o início da tarde. Às 14h34, o Downdetector ainda registrava 85 queixas.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, já lançou uma atualização (versão 2.25.5.16 Beta) na Google Play Store para corrigir o problema. No entanto, a nova versão pode não estar disponível para todos os usuários imediatamente.

Entre as queixas mais comuns dos usuários estão falhas ao reproduzir áudios e baixar imagens.

A falha afeta principalmente testadores da versão Beta, que têm acesso antecipado a novas funcionalidades do aplicativo. Além dos problemas com downloads, alguns usuários relataram instabilidades no recebimento de mensagens e na visualização de status.

Para quem enfrenta o problema, a recomendação é atualizar o aplicativo para a versão mais recente. Caso a atualização ainda não esteja disponível, é necessário aguardar a liberação pela Meta.