Vinícius aconselha João Pedro sobre barrado em festa: 'É um jogo'

Enquanto arrumava o cabelo de João Pedro para sua Festa do Líder, que acontece na noite de quarta-feira (26), Vinícius aconselhou o brother sobre a dinâmica do Barrado no Baile.

O que aconteceu

Vinícius questionou se o salva-vidas estava pensando em vetar Aline. "Aline você não vai tirar não, né? Você vai tirar a Aline?"

João Pedro negou que pense em vetar a policial. "Não sei. Não tô querendo tirar ela não. Por quê?"

O baiano disse não querer que Aline fosse vetada e o Líder confessou seu alvo. "Tô pensando em vetar a Vitória."

É um jogo. Se parar pra pensar, tipo, eu me dou bem com o Maike, mas se eu não vetasse Maike, ia vetar quem, você? Maike me vetou da Prova do Anjo. Tem coisas que o jogo pede, por mais que a gente não queira. Vinícius

Ele apontou ainda que não colocaria Diego devido a fobia do ginasta de lugares fechados. "Então, você pensa isso. E se eu não colocaria o Diego também, eu pensei que nem você, por causa da questão dele. Eu não colocaria ele, por mais que ele seja meu amigo, tipo... Eu não quero influenciar, né? Jamais colocaria ele, em uma situação assim."

