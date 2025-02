Vinícius aperta 'botão misterioso' no 'BBB 25' e enfrenta consequências

A manhã desta quarta-feira, 26, no BBB 25 começou agitada com a ativação de um "botão misterioso", que promete mexer com os rumos do jogo. Vinícius foi quem decidiu apertá-lo e, com isso, precisou vetar um colega da próxima Prova do Líder - o escolhido foi Maike. Além disso, o brother precisa encarar o temido Quarto do Desafio.

O cômodo, totalmente escuro, exige que o participante encontre três letras que formam a palavra "Vip". Caso complete o desafio, Vinícius garante uma vaga no grupo Vip e o direito de vetar mais um participante da disputa pela liderança e ainda conquistar imunidade no Paredão. No entanto, se falhar, vai direto para Xepa, ficando automaticamente fora da Prova do Líder e ainda no Paredão.