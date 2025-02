Variety: Moore é favorita a melhor atriz no Oscar, mas Torres deveria levar

A revista americana Variety divulgou suas apostas finais para o Oscar 2025 após conversar com 84 votantes da Academia — todos anônimos. Para o editor responsável pela lista, Fernanda Torres de "Ainda Estou Aqui" deveria ganhar o prêmio de melhor atriz no Oscar 2025.

O que aconteceu

A Variety divulgou suas apostas finais para o Oscar 2025 nesta quarta-feira (26). As previsões são feitas após curadoria do editor sênior de prêmios da revista, Clayton Davis. Foram ouvidos 84 votantes anônimos do universo de quase 10 mil.

A revista faz questão de ressaltar que as previsões não refletem preferências pessoais de nenhum concorrente individual. "Como sugerem outras pesquisas formais (e informais), as competições são fluidas e sujeitas a mudanças com base no zumbido e eventos", escreveu Davis.

Elogiando Demi Morre pelo papel em "A Substância", o editor e jornalista disse que a atriz se posicionou como favorita após levar prêmios no Globo de Ouro, Critics Choice e SAG. Na sequência de preferência está Mikey Madison, por seu papel em "Anora".

Apesar de favoritar Moore, o profissional diz que a brasileira Fernanda Torres é quem deveria ganhar o prêmio: "Tenho uma teoria de que tanto Madison e quanto Torres estão dividindo o apoio dos membros internacionais, onde elas parecem ser mais fortes", afirmou.

Após classificar as atrizes entre "vai ganhar" (Demi Moore), "poderia ganhar" (Mikey Madison) e "deveria ganhar" (Fernanda Torres), Clayton Davis nomeou nomes que deveriam ter sido indicados na categoria. São elas: Carrie Coon ("As Três Filhas"); Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"); e Zendaya ("Rivais").

O mesmo foi feito em melhor filme. Para Davis, 'Anora" será o vencedor da categoria, com "Conclave" classificado em poderia ganhar, e "Ainda Estou Aqui" como deveria ganhar.

Em melhor filme internacional sua aposta é para o Brasil. O editor da Variety disse que "Ainda Estou Aqui" (Brasil) vai ganhar a categoria, com "Emilia Pérez" (França) citado em poderia ganhar, e novamente "Ainda Estou Aqui" em deveria ganhar.

A cerimônia do Oscar 2025 vai acontecer no próximo domingo (2) com transmissão ao vivo na TV e streaming. A Globo vai transmitir na TV aberta para todo o Brasil (exceto Rio de Janeiro) e no g1 e gshow; o canal TNT na TV paga; e a Max no streaming.