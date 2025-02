Thamiris reclama de veto do Líder do BBB 25: 'Não consigo ser forçada'

A escolha de João Pedro de barrar Camilla de sua Festa do Líder no BBB 25 (Globo) não agradou à irmã da sister, Thamiris.

O que aconteceu

Ela reclamou com Gracyanne da escolha do gêmeo. "O que me deixa chateada é isso. Prefere tirar uma pessoa que ele conversa, se identifica, pra deixar alguém que vota nele."

Gracyanne apontou que ele deve ter seguido a tendência do Sincerão, quando a maioria da casa apontou Camilla. "Quando todo mundo tá contra essa pessoa, é mais fácil ir nela."

Fazer esse jogo, para mim, é muito difícil. Não consigo... Thamiris

A nutricionista completou. Não consigo ser forçada, não consigo."

No Barrado no Baile, Camilla precisará encontrar 5 chaves em 22.000 bolinhas para voltar para a festa.

