Thamiris brinca com Aline após eliminação de Diogo Almeidado do 'BBB 25': 'Vamos ser um casal'

Na manhã pós-eliminação de Diogo Almeida do BBB 25, Thamiris fez uma brincadeira com Aline, que mantinha um relacionamento conturbado com o ator. "Aline, fique tranquila. Eu estou aqui", disse a carioca nesta segunda-feira, 26. "Vamos ser um casal", ela completou. Vinícius observou e riu.

Na festa da Líder Eva, uma semana atrás, Aline deu um beijo em Thamiris, que quase nenhum dos brothers viu. Gracyanne Barbosa fez a fofoca no dia seguinte. Com o passar dos dias o assunto foi esquecido, mas voltou à tona agora com a eliminação de Diogo.

Nesta segunda, no programa Encontro, Douglas Almeida, irmão de Diogo, disse não ter gostado do beijo das sisters: "Eu não posso ter uma companheira aqui fora, na qual eu saio para um evento, para uma festa, e tenho que ficar preocupado se minha mulher vai beijar um homem ou uma mulher", disse. Mas, ainda no BBB, Diogo pareceu não se importar.