Reviravolta: tiro em Madá vai mudar a vida de Osmar em 'Volta por Cima'

Violeta (Isabel Teixeira) comandará um atentado contra Madá (Jessica Ellen) em "Volta por Cima" (Globo) e esse episódio marcará uma mudança drástica na vida de Osmar (Milhem Cortaz).

O que vai acontecer

Aquiles (Camilo Drajon) vai atirar contra Madalena sob as ordens de Violeta. Também presente no atentado, Chico (Amaury Lorenzo) troca tiros com Aquiles e conta para Madalena sobre a ordem que recebeu de Violeta para assassiná-la.

Tati (Bia Santana) conta para Osmar que Violeta pediu para que a irmã fosse eliminada. O tio de Madá tira satisfação com a noiva, que tenta se explicar, mas se enrola e deixa Osmar furioso. Em seguida, Violeta implora pelo perdão de Osmar, mas será tarde demais - e tudo será entendido mais adiante.

Osmar (Milhem Cortaz), Violeta (Isabel Teixeira) e Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Junto a isso, Doralice (Tereza Seiblitz) denuncia Osmar à polícia, que prende o pilantra no dia de seu casamento. Após a prisão do noivo, Violeta descobre que Osmar estava usando o casamento para pagar a irmã.

Decidido a se vingar, Osmar arma um novo golpe para Violeta após deixar a cadeia. Ele exige que Chico trabalhe para ele, e a contraventora reage contrariada.

Osmar conta seu novo plano para Tati e se casa oficialmente com Violeta. Ainda não há detalhes do golpe que Osmar dará na esposa, mas tudo indica que tem a ver com as finanças da ricaça.

A partir do golpe em Violeta, Osmar deve mudar seus rumos na novela das 19h. Há indícios de que o golpista mudará sua postura, conseguindo o perdão de Doralice e podendo até ficar com Joyce (Drica Moraes) no fim das contas.

Osmar (Milhem Cortaz) e Joyce (Drica Moraes) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.