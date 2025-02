Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 27/2 a 8/3

Magda demite Hugo do resort. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Gavião orienta Viola a não dizer a ninguém que se encontrará com Rudá. Diana liga para Gael e pede ao jovem para ir à clínica acompanhar o ultrassom de Fátima, para proteger a amiga de Robson. Magda demite Hugo. Molina decide ir para Angra. Cristiano pensa no que Ísis contou a ele sobre Michele ter um caso com Daniel. Tomás não aceita ser incluído no testamento de Berta. Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Sob o comando de Mércia, o capanga de Molina avança sobre Viola.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Filipa pressente que algo ruim aconteceu. Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia. Viola se irrita com a presença de Mavi e Luma. Molina diz a Mércia que eles têm que descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá. Hugo se oferece para trabalhar com Diana. Luma confronta Mércia.

Sábado, 1º de março

Mavi coloca uma escuta e um GPS na bolsa de Mércia. Rodhes comenta com Viola que Gavião pode ter informações importantes que ajudem a descobrir o que realmente aconteceu. Mércia descobre os aparelhos que Mavi colocou em sua bolsa para rastreá-la. Luma descobre que Rudá esteve no heliponto atrás de Mércia e conta a Mavi e a Iberê. Mavi e Luma descobrem o endereço de Julius Eyer, e mandam Iberê até a Suíça para investigar.

Segunda-feira, 3 de março

Molina descobre que Iberê esteve em sua casa na Suíça. Luma sugere aliança a Viola. Em conversa com Luma, Rodhes e Filipa, Viola demonstra acreditar que Rudá seguiu Mércia para tentar descobrir se Molina estaria vivo. Viola visita Edinho na cadeia para descobrir o paradeiro de Gavião. Iberê fica tenso ao ser observado por Mércia quando Luma e Mavi indagam se ele descobriu algo sobre Julius Eyer.

Terça-feira, 4 de março

Iberê sente o olhar ameaçador de Mércia e afirma a Luma e a Mavi que não descobriu nada sobre Julius Eyer. Edinho manda Viola procurar Maureta, o chefe da facção que pode saber do paradeiro de Gavião. Iberê propõe casamento a Lorena após receber uma grande quantia de dinheiro. Maureta mente para Viola, e alerta Molina. Molina avisa a Mércia que só retornará à Suíça quando o dinheiro da venda do Albacoa chegar a suas mãos. Mavi descobre o endereço do pai de Gavião e dá para Luma. Armando leva Luma, Viola e Rodhes até Gavião.

Quarta-feira, 5 de março

Mércia alerta Molina para a exposição a que ele se submete. Gavião foge do esconderijo quando escuta um integrante da facção recebendo orientação de Maureta para eliminá-lo. Mércia avisa a Molina que a notícia de que ele está vivo vai se espalhar. Fátima e Nahum se aproximam. Armando aconselha Gavião a contar a verdade sobre Molina. Gavião conta a Luma que Rudá descobriu que Molina está vivo.

Quinta-feira, 6 de março

Gavião revela a Luma que Molina domina a facção. Mavi implora perdão a Viola. Luma desfaz a aliança com Viola. Rodhes declara seu amor a Luma e discute com Viola. Cristiano sente que Michele esconde algo, e fica intrigado ao saber que Daniel vendeu uma obra de arte para pagar o advogado que o tirou da cadeia. Diana nota que Hugo mudou depois que fez seus exames. Rodhes conta a Luma que Lorena ganhou dinheiro de Iberê. Molina fica sabendo que Gavião escapou. Diante da pressão de Luma, Iberê acaba revelando que Julius Eyer e Molina são a mesma pessoa.

Sexta-feira, 7 de março

Luma pede segredo a Iberê sobre Molina, e conta para Rodhes que ele está vivo. Luma manda uma carta anônima para Julius Eyer. Hugo pede a Iarlei que cuide de sua família após sua partida. Cristiano descobre que Daniel e Michele se amam. Mércia finge concordar com Molina quando ele diz o que pensa em fazer com Iberê e Luma. Viola finge perdoar Mavi e pergunta se ele seria capaz de lhe dar todo o seu dinheiro como prova de amor. Mércia dopa Molina e coloca o empresário na banheira.

Sábado, 8 de março

Mércia salva Molina e esconde o quadro roubado da família de Luma, deixando o empresário apavorado. Mavi declara admiração por Luma. Rodhes encontra Cristiano dormindo na calçada e o leva para o abrigo. Michele termina com Daniel. Mavi decide aceitar a proposta de Viola, e lhe transfere todo o seu patrimônio. Luma recebe um bilhete anônimo marcando um encontro no restaurante do resort e se surpreende ao chegar ao restaurante.