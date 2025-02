Renatas e Eva criticam jogo de aliado no BBB 25: 'Em cima do muro'

Renata, 33, e Eva, 31, demonstraram que estão cada vez mais incomodadas com a forma que Maike, 30, se comporta no jogo do BBB 25.

O que aconteceu

Enquanto treinavam na academia, as bailarinas avaliaram o jogo de seus aliados, analisando de quem são prioridade dentro da casa. Certas de que os gêmeos as consideram importantes para eles, as duas questionaram a lealdade de Maike.

Na visão das amigas, o representante comercial tem uma postura muito de 'leva e trás'. "Eu gosto do Maike e tal, a gente conversa, mas me incomoda um pouco esse excesso de proximidade com as meninas. Porque eu fico pensando, mano, como é? A gente vota nelas, e aí? E elas votam na gente. Mas ele fala claramente que prioriza a gente. Sei não. Eu fico só observando", comentou Renata.

Eva admitiu que também tem um pé atrás, mas que estranha a mesma atitude de João Gabriel e João Pedro. "Mesma coisa dos Joãos. Eles falam com a Camilla, aí chamam a Camilla pro Sincerão. Depois tá agarrado com a Camilla. Eu não consigo entender muito bem. Mas também não questiono nem nada. Cada um com suas relações aqui, só acho estranho".

A bailarina ainda demonstrou preocupação em Maike expor seu jogo para as meninas do quarto Nordeste, algo que Renata confirmou que poderia acontecer. "Ele fala de jogo. Aí eu falei assim, 'não quero que leve nada pra elas'. Ele disse, 'não levo e nem trago'. Aí eu, como se ele escutasse coisa de lá, tu entende?".

A loira ressaltou que confia mais nos gêmeos, do que no paulistano. "Com os Joãos eu ainda sinto mais firmeza, com a gente, entendeu. Eu sinto. O Maike eu acho ele meio... não sei. Vou observar, pra depois dar minha opinião mais precisa. Ficar atenta". Eva ainda opinou: "Em cima do muro. Eu acho ele em cima do muro".

Vendo a postura de Maike como uma estratégia, Renata ainda pontuou: "Ele vota em uma pessoa X. Ele não se compromete com nenhum grupo, só com quem vota nele e é isso. Ele acaba não aderindo a nenhum embate, não adquirindo, né".

