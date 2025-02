Preso pela segunda vez em menos de uma semana, Oruam acumula polêmicas

O rapper Oruam, 23, foi preso pela segunda vez em menos de uma semana na manhã desta quarta-feira (26) após operação da polícia do Rio de Janeiro em sua casa. Essa não é a primeira polêmica em que ele se envolve — confira algumas delas:

Prisão em blitz

No dia 20 de fevereiro, ele foi detido após dar um "cavalo de pau" na rua com o carro. Autuado por direção perigosa e por conduzir o veículo com a CNH suspensa, ele se manteve em silêncio durante o depoimento, mas informalmente admitiu que fez "besteira".

Oruam foi detido e solto após pagar fiança de R$ 60 mil, no Rio, no dia 20 de fevereiro Imagem: Dilson Silva/AgNews

Oruam foi liberado após pagar a fiança de R$ 60 mil. Ele anunciou seu novo álbum, "Liberdade", após sair da prisão: "Vou responder com música. Eu não aguento mais todo mundo falando de mim. Minha mente tá uma confusão", disse nos stories do Instagram.

PL anti-Oruam

A proposta busca impedir que artistas cujas letras abordem temas relacionados ao crime organizado e ao consumo de drogas se apresentem em eventos financiados pelo poder público. A medida também chegou ao Congresso, com projetos apresentados pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e pelo senador Cleitinho (Republicanos-MG), ambos afirmando que Oruam se tornou um símbolo de artistas que "promovem o crime".

O projeto de lei gerou reação no meio artístico e entre ativistas culturais. Parlamentares da oposição afirmam que a medida é uma "retaliação" contra expressões culturais da periferia, como o rap e o funk.

Vettorazzo, autora do projeto original, rebate as críticas. A vereadora criou um site com o nome e fotos de Oruam para incentivar a replicação da proposta em outras cidades. Ela argumenta que as letras do rapper "abriram as porteiras" para que mais artistas exaltassem criminosos em suas músicas.

Críticos da iniciativa afirmam que a proposta viola a liberdade de expressão e pode abrir um precedente para a censura cultural. Especialistas jurídicos, como o advogado Danilo Cymrot, doutor em Direito pela USP, consideram que impedir preventivamente a contratação de um artista com base na suposição de que sua música faz apologia ao crime é inconstitucional.

O funkeiro disse que os parlamentares encontraram a "oportunidade perfeita" para criminalizar o funk, quando um filho de traficante faz sucesso. "Virei pauta política, mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam, mas todos", disse no X.

Eles sempre tentaram criminalizar o funk o rap e o trap coincidentemente o universo fez um filho de traficante fazer sucesso, eles encontraram a oportunidade perfeita pra isso, virei pauta política mas oq vcs não entendem que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam mas todos? -- 22 (@mauro_davi6) February 12, 2025

Treta envolvendo Neymar, Piovani e festival

O rapper e filho do traficante Marcinho da VP, convocou seus seguidores xingarem Luana Piovani. "Meus fãs malucos! Vai no Instagram da Luana Piovani, xinga ela de tudo que é nome. Com Neymar ninguém mexe. Xinga ela, vou deixar o Instagram dela." Ele ainda chamou a atriz de "velha maluca".

A "convocação" de Oruam aconteceu após a atriz criticar Neymar por supostamente apoiar uma emenda para a privatização das praias. Ela afirmou que o jogador era "um péssimo exemplo" como "pai, homem, cidadão e marido", além de atleta.

Com toda a polêmica, um festival que Oruam iria se apresentar cancelou o show do artista, alegando que "alguns posicionamentos" dele não refletiam os valores e princípios do evento. O festival agradeceu o "feedback e a compreensão do público".

Neymar disse que o trapper estava convidado para o show que ele ia fazer. Entenda toda a polêmica.

Meu mano @mauro_davi6 tá contratado pro show que vou fazer tmj

-- Neymar Jr (@neymarjr) June 6, 2024

"Expulsão" de shopping em Portugal

Oruam disse que fazia compras em um shopping no país europeu, quando policiais pediram que ele e seus amigos os acompanhasse. Ele publicou um vídeo em que questionava um policial. "Por que nós temos que acompanhar vocês? E se nós não quisermos ir?" O policial responde que Oruam "tem que ir."

O rapper deixou o local, mas disse que conseguiu voltar. "Continuei minhas compras. Depois daquilo ali, a gente saiu e os caras de Portugal mesmo vieram nos defender."

Tatuagem de Elias Maluco

Oruam tem uma tatuagem com rostos de Marcinho e Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes. Na época, Lopes apurava uma reportagem sobre abusos sexuais de menores de idade e tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio. Ele foi sequestrado pela facção comandada por Elias, torturado e morto.

Elias Maluco morreu no presídio federal de Catanduvas em 2020. O corpo foi encontrado na própria cela, onde ele cumpria pena há 13 anos.