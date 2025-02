Otaviano Costa volta à Band após 20 anos para apresentar programa ao vivo

Otaviano Costa está de volta à Band vinte anos após deixar a emissora, em 2005, e 26 anos depois da sua estreia no programa O+, em 1999. A partir de março, o apresentador vai comandar a nova fase do Melhor da Noite, quando a atração ganha um novo formato e passa a ser exibida ao vivo de quarta a sexta-feira, das 22h30 à meia-noite.

"Estou muito feliz por retornar para casa por tudo o que a emissora representa para mim. Esse projeto atende vários aspectos da minha persona como artista e comunicador, a começar pelo fato de ser ao vivo, que é a minha essência, e isso me faz transbordar de alegria", declarou Otaviano em um comunicado emitido pela Band.

Otaviano Costa tem uma trajetória de trabalho na Band. Ele substituiu Luciano Huck em 1999 no vespertino H, que foi rebatizado para O+ e, depois, Superpositivo. Em 2000, participou da cobertura de carnaval com o Band Folia e deixou a emissora em 2001. Após quatro anos, foi recontratado para ancorar o Clube do Fã.

"Depois de tudo que eu vivi e sobrevivi diante da minha cirurgia cardíaca, essa minha volta à TV aberta é quase como um presente, aliás, um presente para o meu coração", destacou Otaviano Costa, que passou por um momento delicado de saúde em julho do ano passado.

O Melhor da Noite estreou em agosto de 2023 com Zeca Camargo e Glenda Kozlowski e era exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, entre 20h30 e 22h. Zeca deixou o programa em junho de 2024. Com as mudanças de horário, Glenda também deixou o programa, que segue com apresentação de Rodrigo Alvarez.