Osmar será culpado pela separação de casal querido de 'Volta por Cima'

Osmar (Milhem Cortaz) será culpado pela separação de Jin (Allan Jeon) e Tati (Bia Santana) nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

O casal terá mais uma discussão por causa do tio de Madalena (Jéssica Ellen). "Eu ouvi uma parte da sua conversa com a sua mãe... Ela tem razão, Tati, o seu tio tem que se entender com a Justiça", defende Jin. "Isso não é justiça, é vingança", responde Tati.

Depois disso, o ídolo do k-pop encontra com Osmar na festa de 15 anos em que está trabalhando. Irritado, Jin discute com o marido de Violeta (Isabel Teixeira) e empurra-o na piscina.

Ao ficar sabendo o que o namorado fez com seu tio, Tati e Jin brigam novamente. "É Tati, eu até passei pano pra algumas coisas que você fez, mas ver você ficar contra a sua mãe e a sua irmã nesse caso... me faz duvidar do seu caráter", diz ele. "Aí você tá indo longe demais!", rebate ela.

Por causa disso, o funcionário de Madá decide terminar o namoro. "A gente vem se desentendendo, né? Acho melhor a gente dar um tempo", pede.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.