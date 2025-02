Oscar 2025: 5 detalhes que chamaram atenção em foto oficial dos indicados

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reuniu os indicados ao Oscar 2025 para tradicional foto em jantar.

O que aconteceu

Indicados participaram de jantar no Museu da Academia, em Los Angeles (EUA), nesta terça-feira (25). Nomes como Ariana Grande, Timothée Chalamet e Fernanda Torres estavam presentes.

Foto da turma oficial ocorre cinco dias antes da cerimônia que vai premiar parte deles. Confira cinco detalhes que chamaram atenção na foto de 2025:

1. Vipão no Oscar?

Logo na primeira fileira vemos nomes de destaque. Zoe Saldaña ("Emilia Pérez") surge ao lado de Mikey Madison ("Anora"). As duas concorrem respectivamente a melhor atriz coadjuvante e melhor atriz.

Ao lado delas estão mais três estrelas: Monica Barbaro ("Um Completo Desconhecido"), Cynthia Erivo ("Wicked") e Ariana Grande ("Wicked"). Tanto Barbaro quando Grande são indicadas a melhor atriz coadjuvante, enquanto Erivo está em melhor atriz.

Ariana Grande e Cynthia Erivo com destaque na primeira fileira junto com Zoe, Mikey e Monica Imagem: Richard Harbaugh / The Academy via Getty Images

2. Ausência notada

Apenas uma atriz indicada a melhor atriz na temporada ficou de fora da foto. Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") não compareceu no jantar para aparecer na foto oficial. Especula-se que ela ainda vá na cerimônia.

3. Timothée Chalamet ficou no canto

Todo trabalhado no sorriso tímido sem mostrar os dentes, Timothée Chalamet marcou presença. Ele compareceu no evento poucos dias após ganhar como melhor ator no SAG Awards pelo seu papel em "Um Completo Desconhecido".

Timothée Chalamet ficou no canto na foto Imagem: Richard Harbaugh / The Academy via Getty Images

4. Diretor atrasado?

Indicado como melhor diretor pelo filme que Chalamet é protagonista, James Mangold também ficou no canto e por último na fileira. Teria ele perdido o horário? Seria o filme inexistente "Um Completo Atrasado" a sequência de "Um Completo Desconhecido"?

5. Ainda estamos aqui!

O Brasil esteve representado na foto por Fernanda Torres, Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno. Fernanda Torres usa vestido preto e está com as mãos juntas, enquanto com colegas Teixeira e Maria Carlota, produtores de "Ainda Estou Aqui" que representaram o diretor Walter Salles, seguem ao seu lado.