É possível ir ao Oscar e sentar no lugar de Fernanda Torres; saiba como

O Dolby Theatre está sempre com todos os assentos ocupados nas edições do Oscar. Parte disso se deve aos "tapa-buracos", figurantes que garantem que todos os lugares tenham alguém durante a transmissão, mesmo quando um indicado —como Fernanda Torres, por que não?— vai ao banheiro ou ao bar.

Ainda que voluntário, o trabalho invisível costumava ter um processo de seleção rigoroso. Uma reportagem da Vanity Fair de 2014 revelou que os candidatos a "tapa-buracos" deviam enviar informações básicas, passaporte e fotos do traje para a cerimônia. A maioria dos escolhidos, no entanto, conhecia alguém ligado ao Oscar: é amigo da família de algum funcionário, por exemplo.

As vagas disponíveis para ocupar os assentos vazios diminuíram em 2022. Desde então, a prioridade é dos membros da Academia que não ganharam ingresso para a cerimônia. Mas quem se inscreve para o cargo acaba expondo que não foi convidado, o que pode pesar na decisão de querer se voluntariar.

Existem sites que fazem inscrições de pessoas interessadas em preencher assentos em eventos de Hollywood, como Seatfillersandmore, Gotham Casting e Audiences Unlimited, mas, oficialmente, nenhum deles, seleciona para o Oscar. No final, além dos membros da Academia, acabam preenchendo esses lugares vazios pessoas ligadas a ABC e à empresa responsável pela cerimônia.

O código de vestimenta é simples: pareça um convidado do Oscar. Geralmente, homens usam ternos novos e mulheres compram vestidos, fazem maquiagens e penteados. tapa-buracos" acabam gastando para participar. A jornalista Taiyler Simone Mitchell gastou quase US$ 800 (R$ 4.600) em roupa, maquiagem, manicure e acessórios ao participar da cerimônia em 2022.

Provavelmente há "tapa-buracos" nessa imagem do Oscar de 2006 Imagem: Ethan Miller/Getty Images

Ela contou que os voluntários tinham que usar preto ou azul-marinho, num look não muito chamativo, e o mínimo de joias. Além disso, outra orientação foi a de que não usassem salto pela movimentação que teriam que fazer.

É proibido falar com alguém que não seja outro "tapa-buraco" e consumir álcool do bar. Além disso, o horário de início do trabalho é bem cedo: às 9h, no horário de Los Angeles (14h em Brasília), os voluntários já precisam estar lá.

Os "tapa-buracos" se dividem em dois: os que correm para ocupar o espaço que alguém deixou ao ir ao bar ou ao banheiro e os que permanecem a premiação inteira no mesmo lugar. Esses últimos, geralmente, ficam em lugares com visão obstruída —assentos que jamais seriam ocupados por um indicado ou convidado legítimo.

Se a câmera passar por um desses voluntários, a recomendação é manter uma expressão de modelo. Tudo para não despertar suspeitas nos espectadores que estão em casa.