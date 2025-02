Oruam foi concebido na prisão e nunca conviveu com o pai, Marcinho VP

Oruam, 23, passou três horas preso na manhã desta quarta-feira (26), após uma operação em sua casa na Joá, zona Oeste do Rio, em que a polícia encontrou um foragido da Justiça. A defesa do artista diz que "não há qualquer acusação formal" contra ele.

Um dos principais trappers do Brasil, Oruam também é muito conhecido por ser filho de Marcinho da VP, apontado como líder do Comando Vermelho. Marcinho está preso desde 2000, após passar cerca de 3 anos foragido.

Concebido na prisão

Oruam já contou que "foi feito" na prisão. Márcia Gama, mãe do rapper, engravidou durante uma visita íntima. "Eu nunca vi meu pai na rua. Nós nunca convivemos com nosso pai em nenhum momento da nossa vida. Quando eu nasci, meu pai já tava preso. Eu fui feito lá dentro da cadeia, né, mãe?", contou Oruam em entrevista ao documentário da Netflix "O Grito - Regime Disciplinar Diferenciado", sobre o sistema penitenciário no Brasil.

O filho de Marcinho diz que "odeia" visitar o pai no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. "[São] mais de 15 celas. Passa o maior constrangimento para entrar e só fala pelo interfone. Como tu vai ver teu pai por um vidro no meio?" questiona na produção da Netflix.

Não pode nem encostar na pessoa, abraçar, falar. É tortura. Presídio Federal é tortura. Para nós que somos família é desumano. Se eu vou ver meu pai, eu quero encostar, dar um beijo. Oruam

O artista diz que ele e os irmãos aprenderam a conviver com a saudade. "Já me contentei. Na minha mente eu sei que ele não vai estar aqui".

Oruam, sua mãe Márcia Gama, e seus irmãos Imagem: Reprodução/Netflix

Segunda prisão em uma semana

Oruam foi autuado por favorecimento, por abrigar foragido da polícia. Ele foi liberado pelo crime ter baixo potencial ofensivo e por se comprometer a comparecer em juízo.

A polícia encontrou Yuri Pereira Gonçalves, 25, foragido da Justiça por organização criminosa, que foi recapturado. Foram aprendidas armas, celulares e joias.

Armas, celulares e joias apreendidas na casa de Oruam Imagem: Divulgação/ Polícia Civil do Rio de Janeiro

Na delegacia, questionado por repórteres o motivo de ter um foragido em sua casa, Oruam respondeu: "Que eu vou falar, mano?". "Não vou falar para tu, não. Tu é um delegado ou um juiz para eu falar alguma coisa para você?"

Operação por disparo de arma de fogo

A operação que acontece nesta quarta (26) não tem relação com a prisão da semana passada. Na quinta-feira (20), o rapper foi detido por direção perigosa, pagou fiança de R$ 60 mil e foi solto.

A polícia estava cumprindo um mandado de busca e apreensão após o rapper efetuar disparos de arma de fogo em um condomínio em Igaratá, em São Paulo. O episódio aconteceu em 16 de dezembro de 2024 e os policiais buscavam as armas que teriam sido usadas por Oruam.

Oruam é preso no Rio Imagem: Reprodução/ TV Globo

Durante as diligências, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes encontraram Yuri, que tinha mandado de prisão pendente pelo crime de organização criminosa. Ele foi detido.