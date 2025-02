Sacrifícios e vidas passadas: o que explica os monstros da série 'Origem'?

A série "Origem" ("From") estreou recentemente sua terceira temporada no Globoplay, trazendo poucas explicações e muitas novas dúvidas a um enredo que mistura terror, suspense e ficção. Splash reuniu alguns dos pontos que podem ajudar a desvendar mais sobre as criaturas do vilarejo Fromville.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Início da série "Origem"

A série Origem iniciou com uma família perdida numa viagem de trailer com destino ao Colorado (EUA). Após encontrarem uma árvore obstruindo a estrada, eles tentam achar outro caminho para a rodovia principal passando por um pequeno vilarejo, mas logo descobrem que estão presos no local.

A família tenta ir embora, mas descobre que estão numa espécie de looping —tentam sair por onde chegaram e são jogados novamente no vilarejo. Como se não bastasse, ao anoitecer, eles começam a ver monstros surgindo e caçandos humanos.

Origem dos monstros

Quem são as criaturas noturnas? A terceira temporada de "Origem" revela que os monstros que atacam os humanos nas noites do vilarejo de Fromville são, na verdade, antigos moradores que desejavam vida eterna.

Sacrifício macabro em troca da vida eterna: os antigos moradores "ofertaram" as crianças da comunidade para forças malignas em troca da imortalidade. Eles tiveram o desejo atendido, mas acabaram sendo condenados a viverem como criaturas horripilantes. A revelação explica por que os monstros são todos adultos e não existe nenhuma criança durante os ataques noturnos.

Qual o papel das crianças? O último episódio da terceira temporada mostra que os Anghkooey —as crianças sobrenaturais vistas por Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) e Jade Herrera (David Alpay)— têm intenções boas.

Como matar os monstros? A série ainda não explica como os humanos presos em Fromville podem eliminar as criaturas. A narrativa sugerida nas últimas duas temporadas é que as crianças são a chave para a revelação de como acabar com os monstros.

Explicação em vidas passadas? Tabitha e Jade descobrem que Anghkooey significa "lembrar" e ficam sabendo que já estiveram na cidade em outras encarnações —inclusive, tendo visto um filho deles ser sacrificado pelos moradores.

Crianças da série Origem (Globoplay) Imagem: Divulgação

Volta "brinde" de Sorriso

A gravidez de Fátima (Pegah Ghafoori) roubou a cena na terceira temporada de "Origem". Com sinais estranhos, ela passou a ter desejo por sangue e alimentos podres, além de apresentar fortes dores físicas.

De quebra, ela não teve a gravidez identificada durante os exames médicos e passou a conviver com o medo de estar enlouquecendo. Isso deixa o comportamento da namorada de Ellis (Corteon Moore) instável.

No último episódio, o público descobre que Fátima está gerando Sorriso, um dos monstros mais cruéis e que estava sumido desde a segunda temporada. Ela dá à luz com ajuda da mulher de quimono e a vê sumir com o feto na caverna para fazer o ritual para renascer Sorriso.

Sorriso renasce em Origem (Globoplay) Imagem: Divulgação

O que esperar da 4ª temporada de Origem?

"Origem" teve sua quarta temporada confirmada e deve chegar ao Brasil em 2026. A tendência é que a trama mergulhe nas origens dos monstros e a história da cidade de Fromville. As visões de Julie Matthews (Hannah Cheramy) indicam que a nova temporada trará ao público como era a cidade antes da transformação dos humanos em monstros.