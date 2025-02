O segredo do fracasso do BBB 25 na Globo

Acredito que finalmente encontrado o culpado pelo BBB 25 ter uma certa dificuldade para engajar a audiência. Sabe aquela frase "cuidado com o que desejas?"

Trata-se da primeira temporada pós-Juliette que não tem um favorito estabelecido desde as primeiras semanas do programa. Já tendo chegado quase à metade da duração do reality, uma miríade de possibilidades ainda estão na mesa. Sem ninguém disparando na bolsa de apostas.

Essa reflexão surgiu graças à eliminação do Diogo na última terça-feira. Ele havia despontado como um dos aparentes queridinhos das redes sociais. Fãs fervorosos tentavam defender sua honra em todos os imbróglios que tinha, especialmente com Aline -com quem ele tinha um affair.

Como a História demonstrou, não foi o suficiente. Sua saga não ganhou tração suficiente, nem conseguiu arregimentar um número de entusiastas suficiente para que ele se tornasse o arrimo da temporada. Nem sua relação conflituosa com a namorada, tampouco a relação carinhosa com a mãe, foram capazes de mantê-lo no topo do interesse popular.

Ele perdeu para Vitória, outra participante cuja narrativa foi entregue de bandeja por três aliadas intermitentes. A relação difícil com Camilla, Thamiris e Gracyanne fez com que ela se salvasse de novo do paredão, mas a necessidade de se desculpar com suas inimigas disfarçadas de amigas impede que tome para si as rédeas da temporada.

Antes de Diogo e Vitória ainda houve Diego, com quem parte do público se conectou nos primeiros dias de confinamento, mas que também não sustentou um diálogo mais firme. Outros participantes contam também com a boa vontade da audiência, como Vinícius, Guilherme e Aline, mas ninguém se empenha para protagonizar.

Tadeu Schmidt tem convocado o elenco ao centro do palco, mas ainda não encontrou voluntários. Desse jeito, o telespectador fica sem um ponto de entrada para as tramas mais intrincadas ou complexas da temporada. E daí a dificuldade para engajar.

Anualmente os fãs de BBB lamentavam que era muito previsível saber quem seria o campeão já nas primeiras semanas de disputa. Mas quando ninguém se apresenta para a missão, perdemos todos nós.

