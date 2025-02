Netinho de Paula relata assalto à mão armada e mostra olho roxo; assista

Netinho de Paula, 54, quebrou o silêncio após sofrer um assalto à mão armada.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (26), o cantor usou as redes sociais para relatar os momentos de medo e tensão que viveu. Ele foi assaltado na Rodovia dos Imigrantes, a caminho de São Paulo, na noite da terça-feira (25).

Um carro com bandidos fechou o veículo de Netinho, que foi abordado com violência. O artista levou um soco no olho. "Quero dizer que está tudo bem, que o pior já passou. Ontem à noite, na minha vinda para São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, eu fui abordado, um carro me enquadrou. Eles estavam muito nervosos, com as armas nas mãos... Poderia ter acontecido algo pior. Hoje não era para eu estar aqui mesmo, mas o rapaz era jovem, estava nervoso... Acabou me dando um soco, que pegou no olho".

Os criminosos, após agredirem o pagodeiro, levaram apenas seu celular. "Levou um celular, mas estou vivo. Graças a Deus deu tudo certo. É o que importa, a gente estar vivo. Está dando para ver a casa e o lugar que está em Cubatão. Logo acho que os caras conseguem encontrar o celular. Está tudo certo!".