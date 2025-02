Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist volta a trabalhar com massagem

Regininha Poltergeist, 54, voltou a atuar como massagista, após dificuldades financeiras.

O que aconteceu

A musa dos anos 90 fazia massagens antes de começar a vender empadas próximo à casa onde vive no bairro do Méier, Zona Norte do Rio. De acordo com Regininha, ela tem faturado cerca de R$ 200 por dia vendendo os salgados.

Ela ainda contou que fazer massagens lhe dá um retorno financeiro melhor, porém, teme que a clientela associe o trabalho com a prostituição, a qual já recorreu em tempos muito difíceis. "Ganho muito dinheiro com massagem, mas a maioria quer um 'complemento'. Isso não existe. Fiz muitas coisas, passei por muita coisa que não sou, mas fiz para ajudar minha família. Pensei que se não fosse eu, não teria ninguém para ajudar, por isso meti as caras e paguei o preço (...) Sempre gostei de trabalho, mas hoje em dia é difícil ter um honesto e digno. Poderia estar fazendo outras coisas que me dariam mais dinheiro, mais de R$ 1 mil por dia, mas eu não quero", afirma ela ao jornal Extra.

Atualmente, Poltergeist está oferecendo seus serviços de Shiatsu (técnica de massagem terapêutica japonesa), massagem relaxante e fácil por R$300 uma sessão. Para quem fecha o pacote de 3 dias na semana tem desconto, o que fica por R$ 280. Tanto homens quanto mulheres podem contratar o seu trabalho.