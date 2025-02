Migalha de ouro: fã vende torrada deixada por George Harrison em 1962

Grande sucesso mundial, Os Beatles acumulam fãs ávidos mais de 50 anos após o fim da banda. Se agarrando em qualquer lembrança dos integrantes do grupo, um colecionador conseguiu vender a migalha de uma torrada, supostamente, deixada pelo guitarrista George Harrison.

O que aconteceu

Segundo o Daily Express, aos 15 anos, Sue Houghton recolheu as migalhas de um pedaço de torrada — supostamente — deixado por George Harrison em um prato, em 1962. Na ocasião, os Beatles estavam retornando para um show em Liverpool, na Inglaterra, após sete semanas.

Após fazer amizade com a família do guitarrista, a fã conseguiu roubar os restos do café da manhã da mesa de jantar durante uma visita à casa deles. Sue decidiu os guardar em um livro de recortes com um bilhete escrito "pedaço do café da manhã de George 2-8-63".

Em 1992, o álbum com o item peculiar foi leiloado pela primeira vez por US$ 1.600 (R$ 9.240,16 no câmbio atual). Desde então, outras pessoas adquiriram a recordação de George Harrison, até chegar em Joseph O'Donnell, que não revelou o valor pago.

As migalhas, claro, viraram motivo de piada para os integrantes dos Beatles. Em 1999, Paul McCartney disse ao jornal alemão Der Spiegel que seus filhos o provocavam sempre que ele deixava restos em seu café da manhã.

Antes de sua morte, Harrison negou que os restos da torrada poderiam ser seus. Em entrevista à revista Vox, ele garantiu: "Eu comi toda a minha torrada! Nunca deixei nenhuma!".

O músico morreu em 29 de novembro de 2001, aos 58 anos. Ele lutava contra um câncer de pulmão.