'Me incomoda esse excesso de proximidade com as meninas', diz Renata sobre Maike no 'BBB 25'

Em conversa com a amiga Eva na academia na manhã de hoje, 26, no BBB 25, Renata admitiu seu incômodo em ver a aproximação de Maike com as meninas do Quarto Nordeste, especialmente Camilla e Thamiris.

"Eu gosto do Maike, mas me incomoda um pouco esse excesso de proximidade com as meninas, porque a gente vota nelas e elas votam na gente", disse. "Ele fala claramente que prioriza a gente, mas não sei não. Eu fico só observando." Eva concordou: "Eu acho estranhíssimo também. Sempre tenho um pé atrás, porque eu vejo que ele fala com todo mundo sobre jogo."

Renata e Eva são próximas de Maike, mas distantes de Camilla e Thamiris. As duplas não se dão bem desde o início do programa e a aproximação mais recente do paulistano com as irmãs cariocas pode ser uma ameaça às bailarinas.

Isso se dá em meio às investidas de Maike em Renata. Nas últimas festas, desde a eliminação de Giovanna, Maike vem jogando charme e disse diversas vezes ter interesse na bailarina.