Golpistas hackeiam apresentadora do UOL anunciam falsamente sua morte

Do UOL, em São Paulo

A apresentadora do Amar + Materna, em Universa, Mariana Kupfer, teve sua conta no Instagram hackeada na tarde desta quarta-feira (26) e criminosos divulgaram falsamente sua própria morte com uma mensagem de luto, em uma estratégia para aplicar um golpe financeiro.

O que aconteceu

A comunicadora recebeu um email na tarde desta quarta informando que sua conta na rede social havia sido alterada. Ela acionou seu advogado e tenta contato com a Meta, empresa responsável pelo Instagram.

Golpistas publicaram uma mensagem de "luto oficial" no feed do perfil de Mariana, pedindo que os seguidores acessem mais informações nos stories. De acordo com a influenciadora, a postagem é parte de uma estrutura para atraí-los a um golpe.

Nos stories, uma publicação dos criminosos finge que Mariana desmente a própria morte e diz que "tudo não passa de uma estratégia de marketing". A mensagem oferece uma "oportunidade única aos seguidores. Trata-se de uma aplicação financeira enganosa. Os seguidores são convencidos a mandar dinheiro para uma conta sob a justificativa que receberão mais que o valor enviado em alguns minutos: "Eu me responsabilizo", diz um outro story.

Capturas de tela de supostos seguidores satisfeitos com a falsa aplicação também foram publicadas na sequência. A estratégia dos criminosos é conseguir acesso à rede social de uma pessoa popular na rede e usar seus seguidores para ganhar dinheiro.

Mariana acionou um advogado especialista em crimes digitais e tenta contato com a rede social. Um boletim de ocorrência também será registrado, segundo a comunicadora.

Acordei e recebi mensagens para resetar senha do Instagram e fui deslogada. Por algum milagre depois de umas duas horas eu consegui acesso à conta. Eu tinha verificação de duas etapas, uma senha improvável. Falei na Meta, no Facebook, e consegui a conta. Duas da tarde eu entro no Gmail e vejo que trocaram meu email. Depois de uns minutos eu não tenho acesso a nada, nem consigo fazer denúncia, e estão postando golpes. Falaram que eu morri, que tal?

Mariana Kupfer

Familiares e amigos questionam falsa morte da influenciadora

Às 16h30 desta quarta-feira, a publicação falsa sobre a suposta morte da influenciadora ainda estava ativa em sua conta no Instagram. A postagem desencadeou uma série de manifestações de amigos e familiares nas redes sociais.

Mariana narra que sua mãe está doente e conhecidos passaram a ligar para ela questionando a postagem de luto. Uma força-tarefa foi criada pela influenciadora para alertar as pessoas sobre o golpe.

Para piorar, a minha mãe está super doente, na UTI, na cama, tenho uma filha na escola. Para quê estão fazendo isso? É muita maldade. Recebi mais de 200 mensagens perguntando se eu estou viva. Pedi para amigas famosas postarem nos stories.

Mariana Kupfer

Crime virtual

Mariana disse ao UOL que não sabe como os criminosos conseguiram acesso a sua conta. Contudo, invadir uma rede social é considerada uma atividade ilegal.

Quem for autuado pode responder por crimes como: invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude, estelionato, falsidade ideológica e até extorsão. Em 2021, uma alteração na Lei 14.155 aumentou as penas para crimes de violação de dispositivo informático e estelionato praticados pela internet.

Caso seja vítima de golpes pela internet, é aconselhado que reúna provas como capturas de tela, mensagens e comprovantes. Além disso, uma delegacia deve ser procurada para registro de boletim de ocorrência.